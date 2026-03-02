Defensa y Justicia y Lanús repartieron puntos en Florencio Varela, por el Torneo Apertura

El equipo de Mauricio Pellegrino logró el noveno título de su historia y la cuarta estrella internacional, luego de haber conquistado la Sudamericana 2025. Los dos goles agónicos en Brasil le pusieron el broche a una serie inolvidable frente al conjunto carioca.

En el plano local, el Granate marcha 10° con 9 puntos y tiene dos partidos pendientes que fueron postergados por la disputa de la Recopa. Más allá de los festejos que se extendieron hasta el viernes por la noche, intentaba acomodarse en el Torneo Apertura.

Los goles de Defensa y Justicia vs. Lanús

Emiliano Amor abrió el marcador para el Halcón:

¡¡GOLES SON AMORES!! Centro de Molinas y cabezazo de Emiliano Amor para el 1-0 de Defensa vs. Lanús en Varela.





Walter Bou igualó el encuentro para el Granate:

QUÉ GOLAZO DE WALTER BOU.

Probables formaciones del encuentro entre Defensa y Justicia y Lanús

Defensa y Justicia : Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Ruben Botta; Agustin Hausch, Juan Gutiérrez y Juan Miritello. El director técnico es Mariano Soso.

: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Ruben Botta; Agustin Hausch, Juan Gutiérrez y Juan Miritello. El director técnico es Mariano Soso. Lanús: Nahuel Losada o Petroli; Morgantini, Pérez, Dejesus, Sepúlveda; Facundo Sánchez o Carrera, Peña Biafore; Salvio o Besozzi, Watson, Aquino o Carrera y Bou. El entrenador es Mauricio Pellegrino.

