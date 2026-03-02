Defensa y Justicia y Lanús repartieron puntos en Florencio Varela, por el Torneo Apertura
El "Granate" se trajo un 1-1 de su visita al "Halcón", luego de ser campeón de la Recopa frente a Flamengo en el Estadio Maracaná.
Defensa y Justicia y Lanús igualaron 1-1 este domingoen el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.
El Halcón buscaba acercarse a la cima, mientras que el Granate llegaba afianzado tras consagrarse campeón de la Recopa ante Flamengo en el Maracaná.
El conjunto dirigido por Mariano Soso arribaba a este compromiso luego de tres empates consecutivos: 1-1 frente a Vélez, 1-1 ante Belgrano y 0-0 contra Platense; por lo que no pudo romper la racha y sumó un cuarto encuentro sin victorias.
Con 12 puntos, sigue sexto en la Zona A, a cuatro unidades de los líderes Estudiantes y Vélez, que suman 15. Un triunfo en Florencio Varela lo metía de lleno en la pelea por los primeros puestos y le permitía consolidarse en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026.
Lanús, en tanto, llegaba con la euforia a flor de piel. El pasado jueves visitó a Flamengo en Río de Janeiro por la vuelta de la Recopa y, tras el 1-0 conseguido en La Fortaleza, se impuso 3-2 en 120 minutos para gritar campeón en el Estadio Maracaná.
El equipo de Mauricio Pellegrino logró el noveno título de su historia y la cuarta estrella internacional, luego de haber conquistado la Sudamericana 2025. Los dos goles agónicos en Brasil le pusieron el broche a una serie inolvidable frente al conjunto carioca.
En el plano local, el Granate marcha 10° con 9 puntos y tiene dos partidos pendientes que fueron postergados por la disputa de la Recopa. Más allá de los festejos que se extendieron hasta el viernes por la noche, intentaba acomodarse en el Torneo Apertura.
Los goles de Defensa y Justicia vs. Lanús
Emiliano Amor abrió el marcador para el Halcón:
Walter Bou igualó el encuentro para el Granate:
Defensa y Justicia vs Lanús, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Probables formaciones del encuentro entre Defensa y Justicia y Lanús
- Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Ruben Botta; Agustin Hausch, Juan Gutiérrez y Juan Miritello. El director técnico es Mariano Soso.
- Lanús: Nahuel Losada o Petroli; Morgantini, Pérez, Dejesus, Sepúlveda; Facundo Sánchez o Carrera, Peña Biafore; Salvio o Besozzi, Watson, Aquino o Carrera y Bou. El entrenador es Mauricio Pellegrino.
Otros datos del partido
- Hora: 21:30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Salomé Di Iorio
- Estadio: Norberto Tito Tomaghello
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario