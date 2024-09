Andrés Merlos rompió el silencio tras el escándalo con Andrés Fassi: "Uno sacó un arma"

Qué dijo Andrés Merlos sobre el fuerte cruce con Andrés Fassi

Andrés Merlos, árbitro del partido que tuvo muchas polémica, reveló que Andrés Fassi, presidente del equipo cordobés, ingresó al vestuario acompañado con dos hombres con armas de fuego a amenazarlo por su manera de llevar adelante el encuentro. Sin lugar a dudas una situación que sorprendió a todos y abrió rápidamente el debate en las redes sociales.

"Es lamentable, triste y doloroso lo que pasó. No hay explicación para lo que hace Fassi, tiene una impunidad increíble. Entraron dos personas a mi vestuario con un arma de fuego, faltó que apriete el gatillo", disparó el juez en una entrevista con DSports Radio."Me empezaron a gritar y me decían que me iban a matar. Uno de los custodios mete la mano en el bolsillo y veo la culata de un arma", añadió.

“Lo único que le falta a la historia con Fassi es que este hombre que entró con él al vestuario, saque el arma y meta el dado en el gatillo. Voy a hacer un informe y la denuncia correspondiente. Fassi es un generador de violencia“, avisó el árbitro sobre su siguiente paso. Y desmintió haber golpeado al presidente del club cordobés: “Jamás le pegaría a Fassi. No sé por qué Fassi dice que yo le pegue, si él era el sacado. Yo tenia miedo, pero estaba tranquilo. Si yo le pegué una piña en un pómulo, ¿Por qué no lo mostraron?“.

Embed "SENTÍ QUE PELIGRABA MI VIDA"



El testimonio de Andrés Merlos sobre los incidentes con Andrés Fassi.



"Entró con dos personas, con un arma de fuego, amenazando", señaló.



@dsportsradio pic.twitter.com/WCjTCPL7bd — DSPORTS (@DSports) September 8, 2024

Qué dijo Andrés Fassi del escándalo con Merlos

"En mi vida en el fútbol he visto una situación de estas. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, Merlos va a tener una denuncia penal. Esto es un llamado de atención enorme y una explicación que Talleres pedirá a la AFA", sentenció fassi ante los medios."Hay muchísimas situaciones dando vueltas, se sigue perjudicando a Talleres. Pero que un árbitro le pegue una trompada al presidente y a un vicepresidente, no lo escuché nunca en mi vida. Quiso agredir, me agredió, agredió al vicepresidente. A mi una trompada y al vicepresidente una patada que lo tiró al suelo", cerró el presidente de la T.