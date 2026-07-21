Provocación: con una particular canción, Nacional chicaneó a los hinchas argentinos tras el Mundial 2026
En la previa del duelo por la Copa Sudamericana en el Gran Parque Central, la voz del estadio reprodujo la canción fetiche del seleccionado español.
El clima de los playoffs de la Copa Sudamericana siempre guarda condimentos especiales, pero en el duelo de ida entre Nacional de Montevideo y Tigre, la pica trascendió el plano puramente rioplatense, con claras chicanas sobre la reciente final del Mundial 2026.
En la antesala del encuentro disputado en el histórico Gran Parque Central, la dirigencia y el equipo de sonido del conjunto uruguayo prepararon una "bienvenida" cargada de folklore futbolero y provocación hacia los hinchas argentinos que ya ocupaban la tribuna visitante.
Mientras la parcialidad del "Matador" acomodaba sus banderas, por los altavoces del estadio comenzó a sonar a todo volumen "Superestrella", el hit de la cantante española Aitana.
La elección del tema no fue casual: la canción se transformó en el auténtico himno del vestuario de la Selección de España durante el Mundial 2026, utilizada por los futbolistas de la Roja a modo de cábala ritual antes de cada partido y como banda sonora de los festejos tras la consagración en Estados Unidos.
El intento de tocar la fibra sensible del público argentino apelando a la reciente final mundialista buscó generar impacto psicológico y encender las tribunas locales desde temprano.
La respuesta de Tigre a la chicana de Nacional por la final del Mundial 2026
Sin embargo, el intento de chicana duró muy poco y terminó volviéndose en contra para el conjunto tricolor apenas el árbitro dio el pitazo inicial.
Lejos de sentir el golpe o dejarse llevar por el clima adverso, el equipo de Victoria salió a jugar la primera mitad con una efectividad demoledora. Con un planteo táctico inteligente y máxima contundencia en los metros finales, Tigre se fue al descanso ganando 2-0 en solo 45 minutos, silenciando por completo el Gran Parque Central y dejando la provocación musical como un simple anecdotario de la previa.
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