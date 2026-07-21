Provocación: con una particular canción, Nacional chicaneó a los hinchas argentinos tras el Mundial 2026

La respuesta de Tigre a la chicana de Nacional por la final del Mundial 2026

Sin embargo, el intento de chicana duró muy poco y terminó volviéndose en contra para el conjunto tricolor apenas el árbitro dio el pitazo inicial.

Lejos de sentir el golpe o dejarse llevar por el clima adverso, el equipo de Victoria salió a jugar la primera mitad con una efectividad demoledora. Con un planteo táctico inteligente y máxima contundencia en los metros finales, Tigre se fue al descanso ganando 2-0 en solo 45 minutos, silenciando por completo el Gran Parque Central y dejando la provocación musical como un simple anecdotario de la previa.