Ángel Correa volvió a brillar en México: dejó a Tigres a las puertas de un nuevo título
El campeón del mundo en Qatar 2022 marcó el gol decisivo ante Toluca y quedó a un paso de consagrarse en la Liga MX
Ángel Correa volvió a demostrar por qué su llegada a Tigres de Monterrey generó tanto impacto desde el primer día. En la final de ida del Torneo Apertura 2025 mexicano, el delantero argentino fue determinante al marcar el único tanto del partido ante Toluca y dejó a su equipo muy bien posicionado de cara al encuentro definitorio. Con este nuevo grito, el rosarino alcanzó las 15 conquistas en la temporada y se consolidó como uno de los futbolistas más influyentes del torneo.
La noche tuvo un punto de quiebre a los 46 minutos, cuando Correa aprovechó un error grosero en la salida del arquero rival y convirtió con una definición precisa. Tigres, que había mostrado mayor aplomo a lo largo de la primera mitad, encontró en esa jugada la llave para viajar a la revancha con una ventaja trascendente. El gol también expuso una de las virtudes de Correa desde su salida del Atlético Madrid: su capacidad para leer los momentos y aparecer justo donde el partido lo necesita.
Luego de quedar en desventaja, Toluca reaccionó con intensidad y tuvo una ocasión clarísima para igualar. Jesús Angulo venció la resistencia de Nahuel Guzmán con un remate cruzado, pero en la línea apareció Jesús Garza para evitar el empate con una intervención decisiva. Ese salvataje sostuvo el triunfo de Tigres, que terminó el duelo con la sensación de haber hecho un partido sólido sin sobrarle nada, pero con la serenidad de haber dado el primer golpe.
El próximo domingo, desde las 22 se jugará la revancha en el estadio Nemesio Diez. Tigres buscará sellar la serie y conquistar su novena estrella del fútbol mexicano, un objetivo que el plantel viene persiguiendo desde el inicio de la temporada. Su entrenador, Guido Pizarro, prefirió mantener la cautela pese al triunfo y destacó el rendimiento colectivo: “Hoy mi equipo fue mejor que el rival, pero también entendemos que tendremos que recuperarnos y ellos en su campo se sienten fuertes, así que iremos allá a terminar la serie”, sostuvo tras el encuentro.
En la vereda opuesta, Antonio Mohamed intentó transmitir confianza a sus dirigidos. El entrenador argentino remarcó que nada está definido: “La serie está totalmente abierta. Vamos a jugar en nuestra casa, sabiendo que estamos abajo en el marcador”. Recordó también que su equipo ya revirtió situaciones adversas en la liguilla y apuesta a repetir la fórmula para soñar con su quinta corona en México.
Correa, protagonista absoluto de la noche, se retiró entre aplausos y con la convicción de haber dado un paso enorme hacia un título que podría consolidar su magnífico año. Ahora, todo queda en manos de lo que suceda el domingo, cuando Tigres buscará cerrar una campaña que lo tiene a un partido de la gloria.
