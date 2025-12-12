Ángel Correa volvió a brillar en México: dejó a Tigres a las puertas de un nuevo título

La noche tuvo un punto de quiebre a los 46 minutos, cuando Correa aprovechó un error grosero en la salida del arquero rival y convirtió con una definición precisa. Tigres, que había mostrado mayor aplomo a lo largo de la primera mitad, encontró en esa jugada la llave para viajar a la revancha con una ventaja trascendente. El gol también expuso una de las virtudes de Correa desde su salida del Atlético Madrid: su capacidad para leer los momentos y aparecer justo donde el partido lo necesita.