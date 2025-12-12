Ariel Holan explicó su salida de Rosario Central: por qué se fue y qué dijo del título designado

Qué dijo Ariel Holan sobre el título que recibió Rosario Central en una oficina

Holan también se refirió al sorpresivo título que Central recibió por la Tabla Anual, una resolución que generó debate en el ambiente. Su análisis fue cuidadoso: destacó que, desde el punto de vista deportivo, el Canalla fue efectivamente el mejor equipo del año en prácticamente todos los parámetros relevantes, especialmente en la sumatoria de puntos.

Sin embargo, también reconoció que la decisión no estaba prevista y que fue exclusivamente del Comité Ejecutivo. “No estaba acordado de antes, eso está clarísimo. Fue decidido por los dirigentes, eso me excede”, afirmó, aunque sostuvo que el logro no deja de ser justo en relación al rendimiento del equipo.

El futuro de Holan tras abandonar Central

En cuanto al futuro, Holan negó rotundamente haber tenido contactos con otros clubes y adelantó que aprovechará el tiempo fuera de la dirección técnica para actualizarse en cuestiones metodológicas y tecnológicas. Planea viajar a Europa para observar entrenamientos y profundizar en tendencias de trabajo que considera fundamentales para su crecimiento profesional. Explicó que su prioridad inmediata será la capacitación y no un regreso rápido a la cancha.

El entrenador también habló del vínculo construido con el plantel y la hinchada. Aseguró haber recibido innumerables mensajes de apoyo y agradeció el respeto tanto de los futbolistas como de los simpatizantes. Además, reveló un diálogo reciente con Ángel Di María, a quien calificó como “el mejor jugador” que dirigió y una figura de enorme calidad humana.

Antes de despedirse, Holan reforzó su idea sobre el rendimiento del equipo a lo largo del año: “Fuimos el mejor equipo en ese formato del torneo. Si nos dieron una Copa es un tema de formas”. Con esa frase cerró una etapa que dejó marcada su impronta y que, según él mismo, podría tener un capítulo futuro si las condiciones vuelven a coincidir.