Ariel Holan explicó su salida de Rosario Central: por qué se fue y qué dijo del título designado
El exentrenador del Canalla detalló los motivos de su desvinculación y analizó el valor de la reciente coronación institucional.
Ariel Holan volvió a escena para explicar un movimiento que sorprendió a todo el fútbol argentino. Su salida de Rosario Central, anunciada apenas semanas después de la eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura 2025, generó desconcierto porque llegó en medio de un contexto positivo: el equipo había asegurado su boleto a la Copa Libertadores 2026 y acababa de recibir la coronación oficial como “campeón de Liga” por haber sido el conjunto con más puntos en la Tabla Anual.
En diálogo con Fútbol 12 por ESPN, el director técnico brindó por primera vez una explicación detallada sobre su partida y dejó su interpretación sobre el título que la dirigencia decidió otorgarle al club. Desde el primer minuto de la charla, buscó dejar claro que no hubo conflicto ni fractura con la conducción. “Desde el día uno siempre supe que arriba de todo estaba Central. De común acuerdo definimos que lo mejor era llegar hasta acá”, aseguró.
Según el DT, la decisión fue colectiva e involucró tanto al presidente Gonzalo Belloso como a Carolina Cristinziano y al área de fútbol profesional. Para Holan, no existió un detonante puntual: se trató de un análisis conjunto del ciclo, de los objetivos alcanzados y del camino que seguirá la institución.
El entrenador también destacó la importancia del trabajo desarrollado en la formación de juveniles. Aseguró que la estructura construida junto a Paulo Ferrari y Federico Lussenhoff permitió “sentar bases” sólidas para futuras temporadas. En su visión, esa proyección hacia inferiores fue uno de los pilares del proyecto y una de las razones por las cuales considera cumplida su etapa en el club.
“Mi paso por Central fue el primer eslabón de una cadena”, sintetizó, convencido de que dejó bases metodológicas que perdurarán más allá de su presencia.
Qué dijo Ariel Holan sobre el título que recibió Rosario Central en una oficina
Holan también se refirió al sorpresivo título que Central recibió por la Tabla Anual, una resolución que generó debate en el ambiente. Su análisis fue cuidadoso: destacó que, desde el punto de vista deportivo, el Canalla fue efectivamente el mejor equipo del año en prácticamente todos los parámetros relevantes, especialmente en la sumatoria de puntos.
Sin embargo, también reconoció que la decisión no estaba prevista y que fue exclusivamente del Comité Ejecutivo. “No estaba acordado de antes, eso está clarísimo. Fue decidido por los dirigentes, eso me excede”, afirmó, aunque sostuvo que el logro no deja de ser justo en relación al rendimiento del equipo.
El futuro de Holan tras abandonar Central
En cuanto al futuro, Holan negó rotundamente haber tenido contactos con otros clubes y adelantó que aprovechará el tiempo fuera de la dirección técnica para actualizarse en cuestiones metodológicas y tecnológicas. Planea viajar a Europa para observar entrenamientos y profundizar en tendencias de trabajo que considera fundamentales para su crecimiento profesional. Explicó que su prioridad inmediata será la capacitación y no un regreso rápido a la cancha.
El entrenador también habló del vínculo construido con el plantel y la hinchada. Aseguró haber recibido innumerables mensajes de apoyo y agradeció el respeto tanto de los futbolistas como de los simpatizantes. Además, reveló un diálogo reciente con Ángel Di María, a quien calificó como “el mejor jugador” que dirigió y una figura de enorme calidad humana.
Antes de despedirse, Holan reforzó su idea sobre el rendimiento del equipo a lo largo del año: “Fuimos el mejor equipo en ese formato del torneo. Si nos dieron una Copa es un tema de formas”. Con esa frase cerró una etapa que dejó marcada su impronta y que, según él mismo, podría tener un capítulo futuro si las condiciones vuelven a coincidir.
