La bronca de Mauro Icardi por una filtración que lo enfrenta con la dirigencia del Galatasaray

El periodista insistió en que la confirmación pública desde Estambul terminó de exponer todo. “Hasta acá era solo mi versión, pero hoy pasó algo importante y es que los turcos salieron a contar la verdad. El vínculo entre el futbolista y el Galatasaray está terminado amigos, no hay vuelta atrás”, explicó al remarcar que la historia llegó a un punto sin retorno.

Luego, agregó datos de la reacción íntima del delantero. “Me cuentan que cuando Maurito vio que salió esto en Estambul pegó el grito en el cielo y la China lo tuvo que calmar porque estaba enojadísimo a tal punto que llamó a los principales dirigentes”, afirmó Etchegoyen, dejando en evidencia la magnitud del enojo que generó la filtración.

Según reconstruyó, el reclamo telefónico fue directo y sin matices. “Me dicen que Icardi en esa llamada les habría dicho a los dirigentes lo siguiente: ‘Ustedes tienen que aprender a respetar los rangos y no venderme a la prensa como lo hicieron hoy’”, sostuvo, revelando la frase que habría encendido aún más la interna.