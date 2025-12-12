La bronca de Mauro Icardi por una filtración que lo enfrenta con la dirigencia del Galatasaray
Se conoció su reacción puertas adentro y estalló el escándalo en Estambul.
Juan Etchegoyen dio a conocer el trasfondo del mensaje en redes donde el delantero apuntó a los periodistas turcos asegurando que difunden “fake news”, y explicó cómo se desencadenó el malestar que terminó de dinamitar la relación del rosarino con la cúpula del Galatasaray.
En las últimas horas, el atacante atraviesa su etapa más complicada desde que desembarcó en Turquía y la interna explotó cuando se filtró la dura respuesta que lanzó en privado contra los referentes del club. Etchegoyen reveló los pormenores de ese momento de tensión y confirmó que el propio jugador se comunicó con las autoridades de la institución para exigir explicaciones después de ver lo que había trascendido.
“Uno de los temas del día es lo que trascendió de la no renovación de contrato de Mauro Icardi en el Galatasaray. Situación que te vengo contando hace meses que desemboca en lo que se supo hoy. Icardi está en llamas y súper enfadado con los dirigentes”, detalló el conductor, poniendo en contexto un conflicto que venía gestándose desde hacía tiempo.
El periodista insistió en que la confirmación pública desde Estambul terminó de exponer todo. “Hasta acá era solo mi versión, pero hoy pasó algo importante y es que los turcos salieron a contar la verdad. El vínculo entre el futbolista y el Galatasaray está terminado amigos, no hay vuelta atrás”, explicó al remarcar que la historia llegó a un punto sin retorno.
Luego, agregó datos de la reacción íntima del delantero. “Me cuentan que cuando Maurito vio que salió esto en Estambul pegó el grito en el cielo y la China lo tuvo que calmar porque estaba enojadísimo a tal punto que llamó a los principales dirigentes”, afirmó Etchegoyen, dejando en evidencia la magnitud del enojo que generó la filtración.
Según reconstruyó, el reclamo telefónico fue directo y sin matices. “Me dicen que Icardi en esa llamada les habría dicho a los dirigentes lo siguiente: ‘Ustedes tienen que aprender a respetar los rangos y no venderme a la prensa como lo hicieron hoy’”, sostuvo, revelando la frase que habría encendido aún más la interna.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario