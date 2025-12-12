Boca y el futuro de Ander Herrera entre dudas y expectativas: ¿sigue o se vuelve a España?

ander herrera.jpg

Desde ESPN advirtieron que, si no continúa en Boca, el español optaría directamente por poner fin a su carrera. La situación del exManchester United no es aislada dentro del plantel. Edinson Cavani atraviesa un escenario similar, con múltiples lesiones que limitaron su participación a 24 partidos. La dirigencia observa estos casos con atención, ya que la estructura deportiva para 2026 deberá contemplar la disponibilidad real de sus figuras.

En este contexto, la continuidad de Herrera no solo representa una cuestión contractual, sino también un símbolo del rumbo futbolístico que Boca busca establecer para el año próximo. El español deberá definir si su camino sigue en la Ribera o si llegó el momento de cerrar su carrera profesional, una determinación que será central para el armado del plantel en 2026.