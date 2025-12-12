Boca y el futuro de Ander Herrera entre dudas y expectativas: ¿sigue o se vuelve a España?
El mediocampista español regresó a su país con el contrato vencido y deberá resolver si continúa en el club o decide retirarse del fútbol profesional.
El panorama de Boca al cierre de la temporada dejó abiertas varias incógnitas, pero ninguna tan relevante como la situación contractual de Ander Herrera. El volante español, que cumplió 36 años y atravesó un año marcado por lesiones y discontinuidad, finalizó su vínculo el pasado 9 de diciembre y viajó a España para pasar las Fiestas con su familia antes de tomar una decisión definitiva.
En el club mantienen la esperanza de que continúe, aunque las opciones sobre la mesa incluyen también su retiro del fútbol profesional. Desde el predio xeneize aseguran que la intención de la dirigencia es ofrecerle una renovación por un año más, convencidos de que todavía puede aportar jerarquía en un plantel que tendrá como prioridad la Copa Libertadores 2026.
Sin embargo, Herrera busca claridad sobre su futuro inmediato y sobre su estado físico, ya que el 2025 estuvo marcado por constantes interrupciones que le impidieron sostener un ritmo competitivo. De los 44 partidos oficiales de Boca en la temporada, apenas participó en 17, lo que representa un 38% de participación y evidencia la complejidad de su año futbolístico.
El recorrido estuvo signado por una seguidilla de lesiones musculares que lo alejaron reiteradamente de la cancha. Su debut se dio ante Argentino de Monte Maíz y rápidamente llegó la primera molestia. Regresó en la Copa Libertadores, pero una nueva ruptura lo marginó nuevamente. Incluso se perdió el Superclásico ante River en el Monumental y, cuando parecía recuperar continuidad, volvió a resentirse justo antes del Clausura, lo que lo dejó fuera de diez encuentros consecutivos.
Su tramo más estable ocurrió entre la Fecha 10 y los octavos de final del Clausura, donde sumó minutos en ocho partidos y tuvo actuaciones destacadas en el triunfo ante Estudiantes. La incertidumbre también se potencia ante la falta de confirmación sobre el futuro del entrenador Claudio Úbeda. El Sifón, que espera ser ratificado, contaría con Herrera para su proyecto, pero la resolución final dependerá del jugador.
Desde ESPN advirtieron que, si no continúa en Boca, el español optaría directamente por poner fin a su carrera. La situación del exManchester United no es aislada dentro del plantel. Edinson Cavani atraviesa un escenario similar, con múltiples lesiones que limitaron su participación a 24 partidos. La dirigencia observa estos casos con atención, ya que la estructura deportiva para 2026 deberá contemplar la disponibilidad real de sus figuras.
En este contexto, la continuidad de Herrera no solo representa una cuestión contractual, sino también un símbolo del rumbo futbolístico que Boca busca establecer para el año próximo. El español deberá definir si su camino sigue en la Ribera o si llegó el momento de cerrar su carrera profesional, una determinación que será central para el armado del plantel en 2026.
