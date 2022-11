Y apuntó: "Hay jugadores que no están del todo bien, es evidente. Hay varios que quedaron afuera de la convocatoria por no estar aptos para jugar o había algún riesgo. No te puedo garantizar que esos jugadores estén bien. Hay que ser cautos porque por algo quedaron afuera".

Luego de las declaraciones del DT del seleccionado, se encendieron las alarmas sobre un posible cambio en la lista definitiva y comenzaron las especulaciones sobre los lesionados. Gastón Edul, periodista que cubre a La Scaloneta por TyC, reveló que los jugadores que no se sienten del todo bien son Marcos Acuña y Nicolás González.

El posteo del representante de Ángel Correa ante rumores de cambios en la lista de Scaloni

En medio de todo esto apareció el representante de Ángel Correa, quien por decisión técnica quedó afuera de la nómina final, pero con grandes chances de ir a Qatar si, lamentablemente, algún otro futbolista no estuviera en condiciones.

Su mánager subió una foto a su cuenta de Instagram junto a algunos emojis en la que se lo puede observar junto al atacante del Atlético de Madrid, y también está Thiago Almada, otro de los que se quedó en la puerta de la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni tiene hasta 24 horas antes del debut del martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita para realizar cambios en la lista final de 26 nombres. En caso de ser Nico González quien no pueda disputar el Mundial, se le abre una ventana al exjugador de San Lorenzo.