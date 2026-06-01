River acelera por Ángel Correa, pero el precio complica su llegada: cuánto vale
El Millonario avanzó en las conversaciones con el campeón del mundo. Sin embargo, las exigencias económicas de Tigres aparecen como el principal obstáculo.
River continúa trabajando intensamente en la conformación de su plantel para la próxima temporada y uno de los nombres que más seduce a la dirigencia y al cuerpo técnico es el de Ángel Correa. El delantero surgido en San Lorenzo y campeón del mundo con la Selección Argentina aparece entre las prioridades del club de Núñez, que ya dio pasos importantes en las conversaciones con el futbolista.
Sin embargo, el aspecto más complejo de la negociación sigue siendo su desvinculación de Tigres de México, institución que no está dispuesta a facilitar su salida. En las últimas semanas surgieron distintas versiones acerca de cómo podría estructurarse la operación. Incluso se especuló con la posibilidad de incluir futbolistas dentro del acuerdo para abaratar costos.
No obstante, desde la entidad mexicana dejaron en claro que la única alternativa que contemplan es una transferencia económica directa. La postura es firme: no aceptarán intercambios ni jugadores como parte de pago, por lo que cualquier negociación deberá resolverse con dinero sobre la mesa. La cifra pretendida representa un desafío importante para las finanzas riverplatenses.
Cuánto le pidió Tigres a River para llevarse a Ángel Correa
El conjunto de Nuevo León aspira a recibir entre 12 y 15 millones de dólares para desprenderse de una de sus principales figuras. Aunque ese número parece elevado, consideran que se trata de una primera postura negociadora y mantienen la expectativa de reducir el monto durante las próximas conversaciones. La intención sería acercarse a una oferta cercana a los 10 millones, una cifra que igualmente obligaría al club a realizar un importante esfuerzo económico.
La postura mexicana encuentra sustento en el rendimiento que Correa mostró desde su llegada al fútbol mexicano. El atacante fue adquirido hace apenas un año procedente del Atlético de Madrid por una suma cercana a los 9,5 millones de dólares y rápidamente se transformó en una pieza fundamental dentro del equipo. En apenas una temporada acumuló números muy destacados, con 23 goles y 13 asistencias en 54 encuentros, estadísticas que respaldan la valoración que realiza la dirigencia mexicana.
Además, el delantero viene de disputar una nueva final. El conjunto mexicano cayó por penales frente a Toluca en la definición de la Concachampions, aunque Correa logró convertir su ejecución desde los doce pasos. Más allá de la derrota, su importancia dentro del equipo volvió a quedar reflejada en una instancia decisiva. Precisamente por ese peso específico, la dirigencia no tiene urgencias para venderlo y solo accedería a negociar bajo condiciones favorables.
Del lado del jugador, las conversaciones avanzan de manera positiva desde hace varios meses. Los primeros contactos se produjeron durante abril y desde entonces hubo acercamientos que permitieron acercar posiciones. En Núñez consideran que Correa, a sus 31 años, todavía tiene varios años de alto rendimiento por delante y que su experiencia internacional podría aportar un salto de calidad inmediato al plantel. Por ese motivo, están dispuestos a ofrecerle uno de los contratos más importantes del equipo.
A esta altura de las conversaciones, la llegada de Correa parece estar un paso por delante. No obstante, todavía resta superar la barrera más importante: alcanzar un acuerdo económico con Tigres. Allí se jugará buena parte del futuro de una negociación que promete extenderse durante las próximas semanas y que podría transformarse en uno de los movimientos más resonantes del mercado de pases argentino.
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