Ángel Correa partió hacia Qatar: "La convocatoria me tomó por sorpresa y tengo una ilusión enorme"

"La verdad que me tomó por sorpresa esta convocatoria, porque me agarró en Rosario disfrutando con mi familia. Por eso ahora me voy a Qatar con una ilusión enorme”, reconoció Correa en el aeropuerto Islas Malvinas, de Fisherton, a punto de embarcarse rumbo a Buenos Aires, en diálogo con Cadena 3.