Así es el lujoso penthouse donde se alojará Lionel Messi en Colombia antes del amistoso

Un penthouse de 300 metros cuadrados y servicios de alto rendimiento

Otro punto clave fue el enfoque del hotel en la recuperación física. “Somos el primer hotel de longevidad de Latinoamérica y el único en Colombia. Cuando ellos lo supieron, vinieron, hicieron el scouting y quedaron encantados”, explicó Vallejo.

El complejo cuenta con gimnasio de última generación, restaurante con planes nutricionales personalizados y una zona húmeda orientada al alto rendimiento, con piscinas, jacuzzis de agua fría y caliente, masajes y espacios de crioterapia. “Tenemos cold plunges con agua a dos grados centígrados y sauna infrarrojo, para que los jugadores puedan recuperarse mucho más rápido”, precisó.

penthouse messi colombia 1

Sobre la suite asignada a Messi, el gerente destacó su amplitud y diseño: “La habitación tiene alrededor de 300 metros cuadrados, con terraza, tres dormitorios y habitaciones conectadas para su seguridad privada. Es un espacio pensado para que el equipo pueda reunirse con él, porque es un grupo muy unido”.

penthouse messi colombia 2

Además, el penthouse cuenta con jacuzzi privado, sector para fisioterapia y una ubicación estratégica dentro del edificio. “Estamos en una zona elevada, con mucha tranquilidad, lejos del movimiento. Todo eso, la seguridad, la recuperación, la ubicación y el servicio de lujo, fue lo que terminó de convencerlos”, concluyó.

Tras el amistoso ante Atlético Nacional, la gira del Inter Miami continuará el 7 de febrero en Guayaquil frente a Barcelona de Ecuador y finalizará con un compromiso en Puerto Rico.