Así es el lujoso penthouse donde se alojará Lionel Messi en Colombia antes del amistoso
El futbolista se hospedará en una exclusiva suite en Medellín antes del amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional por la pretemporada.
Inter Miami afrontará este sábado 31 de enero su segundo amistoso de pretemporada frente a Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot. El encuentro, que será transmitido oficialmente por Canal RCN, tendrá como principal atractivo la presencia de Lionel Messi, quien encabeza la delegación estadounidense en su gira internacional.
Mientras el equipo termina de ajustar detalles futbolísticos tras la derrota sufrida en Perú ante Alianza Lima, fuera del campo crece el interés por el lugar elegido para hospedar a las principales figuras del plantel durante su estadía en la capital antioqueña.
El hotel elegido para alojar a Lionel Messi y al plantel de Inter Miami
La elección del Wake Bio Hotel no fue casual. Así lo explicó su gerente, Sebastián Vallejo, en diálogo con Win Sports: “Estaban todos los hoteles de Medellín compitiendo por quién iba a recibir a Inter Miami. El acuerdo se terminó de cerrar a fines de 2025 y el 31 de diciembre ya estaba todo concretado. Cerramos el año muy felices”.
Uno de los aspectos decisivos fue la infraestructura pensada para garantizar privacidad y seguridad. “No hay otro hotel que tenga nueve penthouses. Nosotros los tenemos, algunos incluso de dos pisos, con acceso exclusivo a una sola habitación. Eso fue algo que a seguridad le encantó”, detalló Vallejo.
Según confirmó, las suites más exclusivas quedaron destinadas a las principales figuras del club: “Messi tiene el primer penthouse. También están Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Javier Mascherano y David Beckham. Incluso hay una suite reservada para uno de los dueños del club, aunque no podemos confirmar si finalmente vendrá”. En total, Inter Miami reservó 120 habitaciones, lo que representa cerca del 90% de la capacidad del hotel, donde se alojan jugadores, cuerpo técnico y todo el staff de la delegación.
Un penthouse de 300 metros cuadrados y servicios de alto rendimiento
Otro punto clave fue el enfoque del hotel en la recuperación física. “Somos el primer hotel de longevidad de Latinoamérica y el único en Colombia. Cuando ellos lo supieron, vinieron, hicieron el scouting y quedaron encantados”, explicó Vallejo.
El complejo cuenta con gimnasio de última generación, restaurante con planes nutricionales personalizados y una zona húmeda orientada al alto rendimiento, con piscinas, jacuzzis de agua fría y caliente, masajes y espacios de crioterapia. “Tenemos cold plunges con agua a dos grados centígrados y sauna infrarrojo, para que los jugadores puedan recuperarse mucho más rápido”, precisó.
Sobre la suite asignada a Messi, el gerente destacó su amplitud y diseño: “La habitación tiene alrededor de 300 metros cuadrados, con terraza, tres dormitorios y habitaciones conectadas para su seguridad privada. Es un espacio pensado para que el equipo pueda reunirse con él, porque es un grupo muy unido”.
Además, el penthouse cuenta con jacuzzi privado, sector para fisioterapia y una ubicación estratégica dentro del edificio. “Estamos en una zona elevada, con mucha tranquilidad, lejos del movimiento. Todo eso, la seguridad, la recuperación, la ubicación y el servicio de lujo, fue lo que terminó de convencerlos”, concluyó.
Tras el amistoso ante Atlético Nacional, la gira del Inter Miami continuará el 7 de febrero en Guayaquil frente a Barcelona de Ecuador y finalizará con un compromiso en Puerto Rico.
