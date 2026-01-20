Ángel Di María volvió a cerrar las puertas a la Selección Argentina: "El no al Mundial es un no 100%"

Lejos de limitarse al plano futbolístico, el campeón del mundo también repasó aspectos personales y familiares que marcaron su carrera. Recordó que cuando apareció la oportunidad de emigrar al Benfica pidió viajar con todos y destacó el orgullo de haber podido transformar la realidad de su padre, que comenzaba a trabajar desde muy chico en una carbonería. Además, se refirió a la importancia de la terapia para aprender a convivir con la presión y las críticas: “Gracias al psicólogo entendí que los de afuera son de palo”.

