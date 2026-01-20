Ángel Di María volvió a cerrar las puertas a la Selección Argentina: "El no al Mundial es un no 100%"
Ratificó que no volverá a la Albiceleste ni siquiera para el Mundial 2026, aunque admitió que a veces lo piensa, y aseguró que su decisión es definitiva.
Ángel Di María volvió a despejar cualquier tipo de especulación y dejó en claro que su etapa en la Selección argentina es cosa del pasado. Si bien admitió que en algún momento se le cruza por la cabeza la idea de un regreso, fue terminante al descartar una vuelta incluso ante la posibilidad de disputar el Mundial 2026. “El no al Mundial es un no 100%”, sentenció el actual futbolista de Rosario Central, reafirmando que su decisión es definitiva.
El “Fideo” transita el inicio del torneo local con expectativas renovadas y la ilusión puesta en un buen 2026, enfocado de lleno en su presente en Rosario Central y con la Copa Libertadores como uno de los grandes objetivos.
En ese contexto, remarcó que su despedida de la Albiceleste se dio en el mejor momento posible, respaldada por títulos, goles clave y actuaciones decisivas. Con conquistas en finales emblemáticas y un recorrido que lo ubica entre los nombres más influyentes del seleccionado en los últimos años, sostuvo que el cierre de su ciclo fue una elección firme, ajena a cualquier coyuntura deportiva.
Durante una entrevista con el Pelado López por Telefe, Di María también recordó una situación especial vivida con Diego Armando Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010. En medio de cuestionamientos y un clima de fuerte presión, el entrenador les dijo a sus familiares: “Cuanto más lo puteen, más va a jugar”.
El rosarino contó que con el tiempo pudo agradecerle ese respaldo y reveló que le dedicó los goles en la final de la Copa América 2021 y en la final del Mundial de Qatar 2022, dos hitos que terminaron de consolidar su lugar en la historia grande de la Selección.
Lejos de limitarse al plano futbolístico, el campeón del mundo también repasó aspectos personales y familiares que marcaron su carrera. Recordó que cuando apareció la oportunidad de emigrar al Benfica pidió viajar con todos y destacó el orgullo de haber podido transformar la realidad de su padre, que comenzaba a trabajar desde muy chico en una carbonería. Además, se refirió a la importancia de la terapia para aprender a convivir con la presión y las críticas: “Gracias al psicólogo entendí que los de afuera son de palo”.
