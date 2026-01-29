Detuvieron al campeón mundial Gervonta Davis por una grave denuncia: qué pasó

gervonta davis

Según consta en el expediente, el boxeador la habría tomado por la parte posterior de la cabeza, la empujó y luego la sujetó del cuello mientras la trasladaba por la fuerza hacia el sector del estacionamiento del local. La mujer logró soltarse y escapar de la situación, refugiándose junto a otras empleadas del lugar, que habrían presenciado parte del episodio. El informe médico incorporado a la causa indicó que la víctima presentaba moretones visibles en uno de sus brazos, compatibles con el relato brindado.

Además, las autoridades señalaron que existen registros de cámaras de seguridad del club nocturno que serían una prueba clave dentro de la investigación, ya que coincidirían con algunos tramos de la versión aportada por la denunciante. Ese material audiovisual podría resultar determinante para el avance de la causa y la situación procesal del boxeador.

A partir de estos hechos, la Justicia emitió cargos graves contra Davis, que incluyen agresión, privación ilegítima de la libertad e intento de secuestro. El campeón mundial no es ajeno a los tribunales: en 2022 fue arrestado en el condado de Broward por un caso similar y en 2020 había sido imputado en Coral Gables por un episodio con una ex pareja, aunque esos cargos fueron posteriormente retirados. En 2025, además, fue acusado en un hecho que involucró a la madre de sus hijos.