Detuvieron al campeón mundial Gervonta Davis por una grave denuncia: qué pasó
El boxeador estadounidense fue arrestado en Miami por un hecho ocurrido en octubre de 2025 y quedó a disposición de la Justicia. Todos los detalles.
Gervonta Davis, una de las principales figuras del boxeo mundial en la categoría peso ligero, atraviesa horas críticas fuera del ring. El campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) fue detenido este miércoles en Miami en el marco de una investigación judicial por un presunto episodio de violencia doméstica ocurrido en octubre de 2025.
La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente deportivo, no solo por la gravedad de la denuncia, sino también por los antecedentes que arrastra el púgil estadounidense en causas similares. La detención se produjo luego de que la Justicia emitiera una orden de captura en las últimas semanas, a medida que avanzó la causa iniciada a partir de la denuncia presentada por una mujer con la que Davis había mantenido una relación previa.
El arresto fue concretado mediante un operativo conjunto entre la policía de Miami Gardens y efectivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, quienes lograron localizar al boxeador en el Design District, una reconocida zona comercial del norte de Miami. Según informaron las autoridades, el procedimiento se desarrolló sin incidentes y Davis fue trasladado a una comisaría para quedar a disposición judicial.
Mientras se define su situación judicial en los próximos días, el futuro deportivo de unos de los referentes del deporte queda en suspenso. El boxeador, una de las grandes atracciones del boxeo actual, enfrenta ahora un escenario complejo que podría tener consecuencias severas tanto en su carrera como en su imagen pública.
Cuál es el hecho que se le imputa al campeón mundial de boxeo Gervonta Davis
El hecho que dio origen a la investigación habría ocurrido el 27 de octubre de 2025 en un club nocturno de Miami Gardens, donde trabajaba la denunciante. De acuerdo al parte policial, la mujer conocía a Davis desde 2022 y la relación entre ambos había finalizado aproximadamente un mes antes del episodio denunciado. En su declaración, la víctima relató una secuencia de extrema violencia que encendió las alarmas de la Justicia.
Según consta en el expediente, el boxeador la habría tomado por la parte posterior de la cabeza, la empujó y luego la sujetó del cuello mientras la trasladaba por la fuerza hacia el sector del estacionamiento del local. La mujer logró soltarse y escapar de la situación, refugiándose junto a otras empleadas del lugar, que habrían presenciado parte del episodio. El informe médico incorporado a la causa indicó que la víctima presentaba moretones visibles en uno de sus brazos, compatibles con el relato brindado.
Además, las autoridades señalaron que existen registros de cámaras de seguridad del club nocturno que serían una prueba clave dentro de la investigación, ya que coincidirían con algunos tramos de la versión aportada por la denunciante. Ese material audiovisual podría resultar determinante para el avance de la causa y la situación procesal del boxeador.
A partir de estos hechos, la Justicia emitió cargos graves contra Davis, que incluyen agresión, privación ilegítima de la libertad e intento de secuestro. El campeón mundial no es ajeno a los tribunales: en 2022 fue arrestado en el condado de Broward por un caso similar y en 2020 había sido imputado en Coral Gables por un episodio con una ex pareja, aunque esos cargos fueron posteriormente retirados. En 2025, además, fue acusado en un hecho que involucró a la madre de sus hijos.
