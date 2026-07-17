Ángel Di María habló sobre la chance de entregar la Copa del Mundo en la final: qué dijo
El campeón del mundo con la Selección Argentina negó los rumores que lo vinculaban con la entrega de la Copa del Mundo en caso de una consagración ante España.
Mientras la Selección Argentina se prepara para disputar una nueva final del Mundial frente a España, uno de los nombres que apareció en las últimas horas alrededor del encuentro fue el de Ángel Di María. Distintas versiones indicaban que el histórico futbolista podía viajar a Estados Unidos para participar de la ceremonia de premiación y entregar el trofeo en representación del país, aunque el propio protagonista se encargó de despejar cualquier especulación.
El rosarino habló luego de asistir junto a su esposa, Jorgelina Cardoso, a la función de Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez en el teatro Lola Membrives. Al retirarse del lugar fue consultado por la posibilidad de estar presente en la definición del Mundial y respondió con humor, descartando por completo esa alternativa.
"¡No ¿Estás loco?", contestó entre risas cuando le mencionaron el rumor. Luego explicó cuál es la razón por la que eligió seguir la final desde la Argentina. "No fui y no voy a ir. Mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí", aseguró.
Ángel Di María descartó viajar a la final del Mundial 2026: por qué prefiere verlo desde su casa
Más allá de no viajar, Di María dejó en claro que continúa muy cerca del grupo desde lo emocional y que mantiene un respaldo absoluto hacia los futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. "Los chicos saben que tienen el apoyo mío desde el primer día, así que apoyando como siempre", expresó.
El exintegrante de la Selección también hizo un balance sobre el momento que atraviesa el combinado nacional y valoró el recambio generacional que permitió que el equipo volviera a instalarse entre los mejores del planeta. "Estoy muy contento. Feliz. Siento que di un paso importante en dejar y que los más chicos sigan, y creo que hice muy bien. Los chicos llegaron de vuelta a la final y, con lo de ayer, creo que no se les puede pedir nada más", afirmó.
Con la negativa del delantero a participar de la ceremonia protocolar, volvieron a cobrar fuerza otros nombres para representar a la Argentina en caso de la entrega del trofeo. Entre los principales candidatos aparecen Mario Kempes y Oscar Ruggeri, campeones del mundo en 1978 y 1986, respectivamente.
Fideo habló de "Rocky", la obra de Nico Vázquez
La presencia de Di María en el teatro también dejó un momento muy especial. Tras la función de Rocky, Nico Vázquez lo invitó a subir al escenario para compartir unas palabras con el público, que lo recibió con una larga ovación. Visiblemente emocionado, el futbolista reconoció que la obra lo conmovió por el mensaje que transmite. Incluso bromeó con el actor al comparar sus profesiones.
"Es más lindo jugar al fútbol o verte a vos", comentó entre risas antes de destacar la calidad del espectáculo. "La pasé muy bien. Es una obra de teatro increíble", sostuvo. Luego profundizó sobre el motivo por el que la historia del legendario boxeador lo impactó especialmente. "Me toca mucho por la resiliencia, el seguir, el luchar, el no bajar los brazos. El pelear por el sueño de cada uno", manifestó.
También resaltó el papel fundamental que cumple la familia en cualquier proceso de crecimiento personal y profesional. "Siempre tener a alguien al lado que te va a seguir, que luche por uno. El ejemplo de la familia es lo más importante. Hoy vi acá una gran familia", señaló.
Antes de finalizar el encuentro, Nico Vázquez le dedicó un emotivo reconocimiento frente a todo el teatro. "Señoras y señores, gracias a este hombre somos campeones del mundo. El de los goles difíciles, el de los goles importantes", afirmó, despertando un nuevo aplauso del público. Además, elogió la humildad del rosarino y recordó el apoyo que tanto él como su familia brindaron a Lionel Messi durante tantos años. Finalmente, cerró el intercambio con una broma futbolera: "Acordate que soy hincha de River, no me hagas sufrir. Te lo pido por favor".
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