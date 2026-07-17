Ángel Di María habló sobre la chance de entregar la Copa del Mundo en la final: qué dijo

Con la negativa del delantero a participar de la ceremonia protocolar, volvieron a cobrar fuerza otros nombres para representar a la Argentina en caso de la entrega del trofeo. Entre los principales candidatos aparecen Mario Kempes y Oscar Ruggeri, campeones del mundo en 1978 y 1986, respectivamente.

"Es la primera vez que vengo a una obra de teatro"



Ángel Di María presenció 'Rocky', la obra de Nicolás Vázquez. pic.twitter.com/u3Csx8FLWF — Corta (@somoscorta) July 17, 2026

Fideo habló de "Rocky", la obra de Nico Vázquez

La presencia de Di María en el teatro también dejó un momento muy especial. Tras la función de Rocky, Nico Vázquez lo invitó a subir al escenario para compartir unas palabras con el público, que lo recibió con una larga ovación. Visiblemente emocionado, el futbolista reconoció que la obra lo conmovió por el mensaje que transmite. Incluso bromeó con el actor al comparar sus profesiones.

"Es más lindo jugar al fútbol o verte a vos", comentó entre risas antes de destacar la calidad del espectáculo. "La pasé muy bien. Es una obra de teatro increíble", sostuvo. Luego profundizó sobre el motivo por el que la historia del legendario boxeador lo impactó especialmente. "Me toca mucho por la resiliencia, el seguir, el luchar, el no bajar los brazos. El pelear por el sueño de cada uno", manifestó.

También resaltó el papel fundamental que cumple la familia en cualquier proceso de crecimiento personal y profesional. "Siempre tener a alguien al lado que te va a seguir, que luche por uno. El ejemplo de la familia es lo más importante. Hoy vi acá una gran familia", señaló.

Antes de finalizar el encuentro, Nico Vázquez le dedicó un emotivo reconocimiento frente a todo el teatro. "Señoras y señores, gracias a este hombre somos campeones del mundo. El de los goles difíciles, el de los goles importantes", afirmó, despertando un nuevo aplauso del público. Además, elogió la humildad del rosarino y recordó el apoyo que tanto él como su familia brindaron a Lionel Messi durante tantos años. Finalmente, cerró el intercambio con una broma futbolera: "Acordate que soy hincha de River, no me hagas sufrir. Te lo pido por favor".