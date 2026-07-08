Así está el historial de Argentina ante Suiza: del triunfo en 1966 al gol agónico de Ángel Di María
La Selección argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste nunca perdió ante los europeos y llega con buen historial.
La Selección Argentina volverá a cruzarse con Suiza este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026. El historial favorece ampliamente a la Albiceleste, que nunca perdió ante el conjunto europeo y acumula cinco victorias y dos empates entre Mundiales y amistosos.
El primer antecedente se remonta al 19 de julio de 1966, cuando el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo derrotó 2-0 a los europeos en Sheffield gracias a los goles de Luis Artime y Ermindo Ángel Onega. Días después, la Selección quedaría eliminada frente a Inglaterra en el recordado partido de Wembley.
El duelo más reciente en un Mundial fue el 1 de julio de 2014, en los octavos de final de Brasil. Tras un encuentro muy parejo que se extendió al alargue, Lionel Messi asistió a Ángel Di María, que a los 117 minutos marcó el 1-0 para sellar la clasificación del equipo de Alejandro Sabella.
Argentina vs. Suiza: el primer triplete de Messi y otros antecedentes
Entre ambos cruces mundialistas, Argentina y Suiza disputaron cinco amistosos, con un saldo de tres triunfos argentinos y dos empates. En 1980, el conjunto de César Luis Menotti goleó 5-0 en Córdoba con tantos de Ramón Díaz, Leopoldo Luque, José Valencia, Diego Maradona y Daniel Passarella. Aquella noche quedó marcada por una memorable asistencia de rabona del "Diez" para el primer gol.
Cuatro años más tarde, el equipo de Carlos Bilardo se impuso 2-0 en Berna con goles de José Daniel Ponce y Oscar Dertycia. Luego llegaron dos igualdades: 1-1 en 1990, durante la preparación para el Mundial de Italia, y otro 1-1 en 2007, en Basilea, con goles de Carlos Tevez y Marco Streller.
Uno de los partidos más recordados entre ambos seleccionados se disputó el 29 de febrero de 2012, cuando Argentina venció 3-1 en Berna con el primer triplete de Lionel Messi con la camiseta de la Selección. Xherdan Shaqiri había empatado transitoriamente para los suizos.
El historial entre Argentina y Suiza
- 1966 (Mundial): Argentina 2-0 Suiza.
- 1980 (Amistoso): Argentina 5-0 Suiza.
- 1984 (Amistoso): Suiza 0-2 Argentina.
- 1990 (Amistoso): Suiza 1-1 Argentina.
- 2007 (Amistoso): Suiza 1-1 Argentina.
- 2012 (Amistoso): Suiza 1-3 Argentina.
- 2014 (Mundial): Argentina 1-0 Suiza (tras alargue).
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