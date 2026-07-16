El conmovedor mensaje de Di María para la Selección Argentina tras la clasificación a la final

En ese mismo mensaje, el extremo resaltó el período de éxitos que atraviesa la Selección y el impacto que este grupo logró generar en los hinchas durante los últimos años. "Llevamos unos 5/6 años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes", agregó.

Di María también valoró el carácter demostrado por una camada de futbolistas que logró romper con años de frustraciones y devolver a la Argentina a la cima del fútbol internacional. "Una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía de hace años", destacó al recordar el peso histórico que cargaba el seleccionado antes de la conquista de la Copa América 2021 y del Mundial de Qatar 2022.

Para cerrar su serie de publicaciones, dejó un nuevo agradecimiento dirigido a quienes buscarán conquistar otra Copa del Mundo frente a España. "Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que le dan a los argentinos", escribió. Finalmente, completó el mensaje con una frase cargada de afecto que resumió el vínculo que mantiene con el grupo pese a ya no integrar la convocatoria. "Ah, me olvidaba de algo. Sigan disfrutando que, si ustedes disfrutan, nosotros somos felices", concluyó.