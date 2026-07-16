El conmovedor mensaje de Di María para la Selección Argentina tras la clasificación a la final
El exintegrante del seleccionado publicó varios mensajes durante y después del partido, destacó el trabajo del plantel de Lionel Scaloni y les agradeció a sus antiguos compañeros.
Aunque ya no forma parte del plantel que representa a la Argentina, Ángel Di María volvió a demostrar que sigue viviendo cada partido de la Selección con la misma intensidad de siempre. Horas después de la agónica victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el histórico futbolista compartió una serie de publicaciones en sus redes sociales para felicitar al equipo y transmitir el orgullo que sintió al ver a sus excompañeros conseguir una nueva clasificación a la final.
El rosarino siguió el encuentro desde afuera, pero reaccionó prácticamente en tiempo real a cada momento decisivo del partido. Apenas consumado el triunfo argentino, comenzó a publicar mensajes que rápidamente fueron compartidos por miles de hinchas. El primero fue breve, aunque reflejó toda la ilusión que despertó la clasificación. "Vamos. Vamos Argentina. Vamos. Un pasito más", escribió "Fideo" en una historia de Instagram.
Pocos segundos después amplió ese sentimiento con otra publicación en la que destacó tanto el rendimiento futbolístico como la entrega del equipo durante una semifinal que parecía complicarse tras el gol de Anthony Gordon. "Y era con juego, con corazón, con el alma. Gracias Selección. Gracias chicos. Gracias", expresó el exjugador del combinado nacional.
Ángel Di María celebró la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026
La emoción continuó creciendo y el campeón del mundo volvió a compartir otro mensaje en el que resumió el sentimiento de millones de argentinos que celebraban el pase a la definición del torneo. "Qué hermosa locura. Que lindo es ser argentino", publicó mientras las redes sociales se llenaban de imágenes de los festejos en distintos puntos del país.
Sin embargo, el texto más profundo llegó un tiempo después, cuando Di María respondió una publicación realizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con una extensa reflexión dedicada al plantel dirigido por Lionel Scaloni. "No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino", escribió el actual futbolista de Rosario Central.
En ese mismo mensaje, el extremo resaltó el período de éxitos que atraviesa la Selección y el impacto que este grupo logró generar en los hinchas durante los últimos años. "Llevamos unos 5/6 años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes", agregó.
Di María también valoró el carácter demostrado por una camada de futbolistas que logró romper con años de frustraciones y devolver a la Argentina a la cima del fútbol internacional. "Una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía de hace años", destacó al recordar el peso histórico que cargaba el seleccionado antes de la conquista de la Copa América 2021 y del Mundial de Qatar 2022.
Para cerrar su serie de publicaciones, dejó un nuevo agradecimiento dirigido a quienes buscarán conquistar otra Copa del Mundo frente a España. "Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que le dan a los argentinos", escribió. Finalmente, completó el mensaje con una frase cargada de afecto que resumió el vínculo que mantiene con el grupo pese a ya no integrar la convocatoria. "Ah, me olvidaba de algo. Sigan disfrutando que, si ustedes disfrutan, nosotros somos felices", concluyó.
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