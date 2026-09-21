Ángel Di María estará presente para acompañar a Messi en su despedida de la Selección

Por ese motivo, el delantero permanecerá en Buenos Aires y podrá asistir al Monumental sin necesidad de realizar un viaje adicional desde Rosario.

La presencia de Di María le agregará un componente particular a una noche que estará marcada por la despedida de Messi. Ambos futbolistas compartieron durante años el recorrido de la Selección argentina y fueron protagonistas de una etapa que incluyó varios títulos.

¿Qué dijo Di María sobre una Selección sin Messi?

El delantero de Rosario Central también se refirió a lo que significará para el seleccionado afrontar una etapa posterior a Messi. Para Di María, la despedida tendrá una carga especial por la cantidad de años que compartieron dentro del equipo nacional.

“Va a ser difícil, ¿no? Tener una selección sin Leo después de tantos años, después de todo lo que le dio a la Argentina, al argentino, al mundo entero. Disfrutaremos de ese último día”, expresó.

La frase refleja el significado que tendrá para el jugador volver a acercarse al seleccionado en una jornada vinculada directamente con la despedida de su histórico compañero. Así, el 6 de octubre en el Monumental reunirá nuevamente a Messi y Di María, aunque esta vez en circunstancias diferentes a las habituales.