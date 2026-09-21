Ángel Di María estará presente para acompañar a Messi en su despedida de la Selección
El delantero de Rosario Central confirmó que viajará a Buenos Aires después del partido ante Banfield para estar presente en el encuentro frente a Benín.
Ángel Di María volverá a encontrarse con la Selección Argentina en una jornada especialmente significativa. El delantero de Rosario Central confirmó que estará presente en el Monumental el próximo 6 de octubre para acompañar a Lionel Messi durante el partido frente a Benín, que tendrá como principal atractivo la despedida del capitán del seleccionado en territorio argentino.
La confirmación se produjo luego del triunfo del Canalla ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026. En la zona mixta, el futbolista fue consultado sobre la posibilidad de asistir al encuentro y explicó que tiene previsto quedarse en Buenos Aires después del compromiso que el Canalla disputará ante Banfield.
“¿Tengo que ir a la cancha, no? Tengo que ir a ver. Nosotros jugamos el 5 con Banfield, así que seguramente me quedaré ahí. Me queda de paso, estoy ahí”, respondió Di María. De esta manera, el rosarino tendrá la posibilidad de compartir nuevamente una jornada con varios de sus antiguos compañeros de la Selección, aunque en esta oportunidad lo hará desde afuera de la cancha.
Ángel Di María confirmó que irá al Monumental
La planificación del Fideo está directamente relacionada con el calendario de Central. El equipo dirigido por el conjunto rosarino tendrá que enfrentarse con Banfield el 5 de octubre, apenas 24 horas antes del amistoso que la Selección argentina disputará contra Benín.
Por ese motivo, el delantero permanecerá en Buenos Aires y podrá asistir al Monumental sin necesidad de realizar un viaje adicional desde Rosario.
La presencia de Di María le agregará un componente particular a una noche que estará marcada por la despedida de Messi. Ambos futbolistas compartieron durante años el recorrido de la Selección argentina y fueron protagonistas de una etapa que incluyó varios títulos.
¿Qué dijo Di María sobre una Selección sin Messi?
El delantero de Rosario Central también se refirió a lo que significará para el seleccionado afrontar una etapa posterior a Messi. Para Di María, la despedida tendrá una carga especial por la cantidad de años que compartieron dentro del equipo nacional.
“Va a ser difícil, ¿no? Tener una selección sin Leo después de tantos años, después de todo lo que le dio a la Argentina, al argentino, al mundo entero. Disfrutaremos de ese último día”, expresó.
La frase refleja el significado que tendrá para el jugador volver a acercarse al seleccionado en una jornada vinculada directamente con la despedida de su histórico compañero. Así, el 6 de octubre en el Monumental reunirá nuevamente a Messi y Di María, aunque esta vez en circunstancias diferentes a las habituales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario