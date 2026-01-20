Franco Mastantuono enfrentó las críticas: "Nunca voy a ser Messi ni soy la peor compra del Real Madrid"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ellarguero/status/2013748677790028230?t=Rgz1fKRZOnyDch4f4A2ljg&s=19&partner=&hide_thread=false MASTANTUONO, en zona mixta con @javiherraez



"Entiendo las críticas. Ni me creo que soy Messi ni tampoco la peor compra del Real Madrid"



"Bellingham trabaja un montón, le tengo un cariño enorme, se desvive por el Madrid y muchas cosas son injustas" pic.twitter.com/WFY8JHyoVY — El Larguero (@ellarguero) January 20, 2026

En ese marco, también se refirió a las críticas y a las comparaciones que lo acompañan desde muy joven. “Las entiendo también. Desde que soy chico tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mí, de mi parte futbolística”, explicó. Y fue más allá al abordar los extremos del análisis mediático: “Pudieron decir cosas como que era el nuevo Messi y pudieron decir que era un desastre, la peor compra del Real Madrid. No me creo ni que soy Messi... Nunca voy a ser Messi. Y no me creo que soy la peor compra del Real Madrid”.