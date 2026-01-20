Franco Mastantuono enfrentó las críticas: "Nunca voy a ser Messi ni soy la peor compra del Real Madrid"
El argentino resaltó en la goleada del equipo español ante Mónaco por la Champions League y se refirió a las comparaciones y su presente en el club.
Franco Mastantuono vivió una velada inolvidable en el Santiago Bernabéu. Con apenas 18 años, fue protagonista en el contundente 6-1 del Real Madrid frente al Mónaco por la Champions League, anotó su primer gol en la competencia y se ganó la ovación de los hinchas. Después del partido, lejos de quedarse solo con el festejo, el mediocampista argentino se mostró reflexivo y habló sin filtros sobre los meses difíciles que atravesó desde su llegada al club.
Consultado por su lugar en el equipo y las oportunidades que comienza a tener con Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador, Mastantuono aclaró que su recorrido no fue tan escaso como muchas veces se planteó desde afuera. “Jugué bastantes partidos también con Xabi Alonso. Jugué la mitad de los partidos que hubo. Me parece que un chico que llega con 18 años y juega tantos partidos, me parece bastante”, sostuvo, poniendo en contexto su proceso de adaptación.
El volante reconoció que su rendimiento inicial estuvo por debajo de sus propias expectativas, pero valoró ese aprendizaje. “No tuve mis mejores primeros seis meses, ni cerca de lo que yo puedo ser, pero todo sirve para aprender. Faltan seis meses, los más decisivos. Voy a ir por eso para mostrar mi mejor versión”, aseguró, con la mira puesta en consolidarse definitivamente en el equipo.
En ese marco, también se refirió a las críticas y a las comparaciones que lo acompañan desde muy joven. “Las entiendo también. Desde que soy chico tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mí, de mi parte futbolística”, explicó. Y fue más allá al abordar los extremos del análisis mediático: “Pudieron decir cosas como que era el nuevo Messi y pudieron decir que era un desastre, la peor compra del Real Madrid. No me creo ni que soy Messi... Nunca voy a ser Messi. Y no me creo que soy la peor compra del Real Madrid”.
Con madurez, Mastantuono dejó en claro cómo intenta convivir con esa presión constante. “Trabajo para estar bien, para ser esa mejor versión. Sé que la puedo tener. Trabajo para eso. Las críticas, cuando son con mala intención, sí duelen. Pero después, estamos en la elite del fútbol y las críticas son justas”, sentenció el azuleño, que atraviesa una etapa de renovación personal y futbolística.
El tanto ante Mónaco no solo significó su bautismo goleador en la Champions, sino también su primer gol oficial en el Bernabéu desde su llegada al club. Con 18 años y 159 días, Mastantuono se convirtió además en el segundo argentino más joven en marcar en el torneo europeo, solo por detrás de Lionel Messi, que lo logró con 18 años y 131 días.
