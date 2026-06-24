Ángel Di María y un mensaje especial a Lionel Messi en su cumpleaños: "Seguí cumpliendo sueños"

carta nene La carta de Manu, un nene de 8 años, para Lionel Messi en su cumpleaños.

Y añadió: "Cuando te veo jugar, parece que la pelota y vos sos son uno solo. Es como magia de verdad. Pero lo que más me gusta de vos no es solo cómo jugás, sino cómo sos. Siempre ayudás a tus compañeros, nunca te rendís, aunque las cosas estén difíciles y cuando ganaste el Mundial lloraste igual que todos nosotros".

Seguidamente, reflexionó sobre la manera en que Messi se ha mostrado tras ganar el Mundial 2022: "Eso me enseñó que los grandes también sienten y que esforzarse vale la pena. Me da un orgullo enorme que seas argentino. Yo también jugué al fútbol en Argentinos Juniors y tengo un sueño muy grande".

messi gol

El sueño de Manu, un gran fanático de Lionel Messi

Y reveló: "Quiero ser jugador profesional. Todas las noches antes de dormir, cuando cierro los ojos, pido el mismo deseo. Pero no solo pido, también entreno mucho para lograrlo porque mis papás me enseñaron que, con esfuerzo, trabajo y muchas ganas los sueños pueden hacerse realidad".

"Y muchas veces cuando me imagino ese sueño, aparecés vos, porque sos la prueba de que los sueños más difíciles también pueden hacerse realidad", se esperanzó.

Finalmente, expresó su mayor ilusión: "Mi sueño más grande es conocerte algún día, darte la mano, mirarte a los ojos y decirte en persona todo esto que te escribí hoy. Y si algún día tengo la suerte de conocerte, quería que supieras algo. Gracias por acompañar mi infancia. Cuando sea grande me voy a acordar de muchos goles tuyos, pero sobre todo me voy a acordar de la felicidad que me hiciste sentir".

Emocionado por el momento que pudo vivir, Manu cerró: "¡Feliz cumpleaños Leo, que sigas cumpliendo sueños! ¡Adiós!", enterneciendo a todos.

fan messi 8 años