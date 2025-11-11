A qué hora se juega el amistoso Angola vs. Argentina: la confirmación tras dos cambios en un día
El partido de la Selección Argentina frente a Angola se jugará el viernes a las 13 (hora argentina). La AFA ratificó el horario original tras confusos cambios previos.
A tres días del amistoso que cerrará el año de la Selección Argentina, la AFA confirmó el horario definitivo del encuentro ante Angola. Luego de dos modificaciones en menos de 24 horas, el partido finalmente comenzará a las 13 (hora argentina), tal como estaba pautado inicialmente. En Luanda, el duelo iniciará a las 17 hora local.
AFA confirmó el horario definitivo del amistoso entre Argentina y Angola tras dos cambios en un día
El compromiso frente a Angola, único encuentro de la Albiceleste en esta fecha FIFA, generó confusión luego de que en la mañana del martes se anunciara un cambio de horario. Inicialmente programado para las 13:00, el partido se había adelantado una hora, aunque finalmente la AFA ratificó el horario original.
Así, el equipo de Lionel Scaloni saltará al campo este viernes 14 de noviembre a las 13:00 de Argentina (17:00 en Angola). Será el cierre de un año atípico, con una gira marcada por bajas, vacunaciones obligatorias y la inclusión de varios juveniles.
La lista de Scaloni sufrió múltiples ausencias. Enzo Fernández quedó marginado por lesión, mientras que Leandro Paredes y Marcos Acuña no fueron convocados debido a la actividad local. Además, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no viajaron al no aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito obligatorio para ingresar a Angola.
En contrapartida, la delegación cuenta con caras nuevas que buscan ganarse un lugar rumbo al Mundial 2026: Joaquín Panichelli, Kevin Mac Allister y Gianluca Prestianni, entre otros, forman parte de una convocatoria con fuerte presencia de jóvenes talentos.
Con este amistoso, la Selección Argentina pondrá fin a su actividad de 2025. Luego del partido, los futbolistas quedarán liberados para regresar a sus clubes, ya que el cuerpo técnico decidió cancelar los entrenamientos previstos en España, cerrando así una gira tan corta como singular.
