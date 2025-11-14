Angola vs. Selección Argentina, por un amistoso internacional: resultado en vivo

Scaloni afrontará el compromiso con un plantel parcialmente modificado. Por cuestiones sanitarias, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone fueron desafectados al no haber completado los trámites de vacunación contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar al país. Tampoco estará Enzo Fernández, aún en recuperación en Inglaterra. En su lugar fueron convocados Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister, mientras que Lisandro Martínez volvió a entrenar con normalidad aunque no será titular.

Argentina llega a este compromiso tras una gira internacional positiva, con victorias ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0). En ambos encuentros mostró un alto nivel de cohesión, solidez defensiva y fluidez ofensiva, aspectos que Scaloni buscará mantener. El cuerpo técnico planea realizar múltiples variantes en el complemento para dar minutos a todos los convocados y seguir evaluando rendimientos de cara a la próxima Copa del Mundo.

Del otro lado estará Angola, un rival que quiere aprovechar la ocasión para mostrarse ante su público. El conjunto dirigido por el francés Patrice Beaumelle buscará competir de igual a igual y celebrar su aniversario nacional enfrentando al campeón del mundo. Con el marco festivo garantizado, la “Scaloneta” cerrará su 2025 en un escenario atípico pero cargado de simbolismo: un país africano que celebra su libertad con la presencia del equipo que representa la cima del fútbol mundial.

Angola vs. Argentina: probables formaciones

Angola : Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo. DT : Patrice Beaumelle.

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Angola vs. Argentina: otros datos

Hora : 13:00 (Argentina).

: 13:00 (Argentina). Estadio : 11 de Novembro, Luanda.

: 11 de Novembro, Luanda. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV: TyC Sports y Telefé.