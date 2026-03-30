Unión de Santa Fe vs. Agropecuario, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

A pesar de esa diferencia de enfoques, el cruce se presenta como una oportunidad para ambos. Unión buscará confirmar su favoritismo y seguir avanzando en el torneo, mientras que Agropecuario intentará dar el golpe y aprovechar cualquier descuido de su rival. El ganador de este duelo se enfrentará a Independiente en los 16avos de final, lo que agrega un incentivo extra a un partido que promete emociones en Rosario.

Unión vs. Agropecuario: probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón .

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. . Agropecuario: Luciano Acosta; Federico Pérez, Facundo Sánchez, Alan Aguirre, Milton Ramos; Jorge Valdez Chamorro, Santiago Gallucci Otero, Rodrigo Mosqueira, Carlos Auzqui; Brian Blando, Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover.

Unión vs. Agropecuario: otros datos

Hora: 21.15.

21.15. Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Coloso Marcelo Bielsa. Árbitro: Sebastián Zunino.

Sebastián Zunino. TV: TyC Sports.