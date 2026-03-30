Unión de Santa Fe vs. Agropecuario, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV
El equipo santafesino quiere dejar atrás su última derrota y confirmar su buen momento frente a un rival que prioriza el campeonato de la Primera Nacional.
Unión de Santa Fe afrontará este martes un nuevo desafío en la Copa Argentina 2026 cuando se enfrente a Agropecuario por los 32avos de final. El encuentro se disputará desde las 21:15 en el Estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, y definirá a uno de los clasificados a la siguiente instancia del certamen.
El conjunto dirigido por Leonardo Madelón llega con la intención de sostener el buen rendimiento que viene mostrando en el Torneo Apertura, donde se posiciona como uno de los equipos protagonistas. Sin embargo, viene de sufrir una derrota por 2-0 ante Defensa y Justicia, por lo que buscará recuperarse rápidamente y evitar sorpresas en un torneo caracterizado por su imprevisibilidad.
Entre las novedades, Julián Palacios logró recuperarse de una lesión y podría ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico, lo que representa una alternativa importante para el armado del equipo. Unión intentará imponer su jerarquía y su mejor presente futbolístico para avanzar de ronda.
Por el lado de Agropecuario, el panorama es distinto. El equipo que milita en la Primera Nacional llega con poco descanso tras su último compromiso y con un enfoque más centrado en su desempeño en la categoría. Actualmente se ubica en la mitad de la tabla de la Zona B, con un rendimiento irregular en las primeras fechas del campeonato.
En la previa, el entrenador Adrián Adrover fue claro respecto a las prioridades del equipo: "El partido que menos importancia tiene para nosotros es el de Unión. Para mí no tiene demasiada importancia en el objetivo de cada equipo; nosotros tenemos que pensar en nuestra categoría". Sus declaraciones reflejan una postura pragmática, enfocada en el objetivo principal del club.
A pesar de esa diferencia de enfoques, el cruce se presenta como una oportunidad para ambos. Unión buscará confirmar su favoritismo y seguir avanzando en el torneo, mientras que Agropecuario intentará dar el golpe y aprovechar cualquier descuido de su rival. El ganador de este duelo se enfrentará a Independiente en los 16avos de final, lo que agrega un incentivo extra a un partido que promete emociones en Rosario.
Unión vs. Agropecuario: probables formaciones
- Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
- Agropecuario: Luciano Acosta; Federico Pérez, Facundo Sánchez, Alan Aguirre, Milton Ramos; Jorge Valdez Chamorro, Santiago Gallucci Otero, Rodrigo Mosqueira, Carlos Auzqui; Brian Blando, Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover.
Unión vs. Agropecuario: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- TV: TyC Sports.
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