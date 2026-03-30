La Justicia francesa rechazó la demanda del Cardiff contra Nantes por la muerte de Emiliano Sala

El Tribunal de Comercio de Nantes desestimó la demanda presentada por el Cardiff contra el club francés en el marco de la muerte del futbolista argentino. La institución galesa reclamaba una indemnización de 122,2 millones de euros por los daños sufridos al no poder contar con el delantero argentino tras su fallecimiento. El argumento del Cardiff sostenía que el jugador nunca llegó a vestir la camiseta del equipo debido al accidente aéreo, lo que generó un perjuicio económico y deportivo de gran magnitud. Sin embargo, el tribunal consideró que el planteo no tenía sustento suficiente y resolvió rechazar el reclamo.