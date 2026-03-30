Baja sensible en Uruguay: una pieza clave se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial 2026
El futbolista Joaquín Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho y no jugará la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
Uruguay sufrió una baja sensible rumbo al Mundial 2026: Joaquín Piquerez padeció una rotura de ligamentos en el tobillo derecho y quedará fuera de la competencia. La lesión representa un duro golpe para Marcelo Bielsa, que pierde a una pieza importante en la defensa de la Celeste.
El defensor uruguayo sufrió una grave lesión durante el amistoso ante Inglaterra disputado en el estadio de Wembley, que finalizó 1 a 1. El lateral izquierdo debió abandonar el campo en los primeros minutos tras una dura entrada del delantero Noni Madueke.
La noticia fue confirmada por Palmeiras mediante un comunicado oficial, en el que se detalló que el futbolista padece una rotura de ligamentos en el tobillo derecho, una lesión que demandará un extenso período de recuperación y lo dejará fuera del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Se trata de una baja importante para el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, ya que Piquerez se había consolidado como una pieza habitual en la defensa del seleccionado uruguayo.
El comunicado de Palmeiras sobre Joaquín Piquerez
El club brasileño informó que el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y que posteriormente iniciará el proceso de rehabilitación bajo supervisión médica especializada: "Pruebas adicionales realizadas el domingo (29) confirmaron que el lateral izquierdo Piquérez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra, el viernes (27), en el estadio de Wembley", señaló Palmeiras en el parte oficial.
Además, el club indicó que "en los próximos días, el atleta será intervenido quirúrgicamente e iniciará el proceso de recuperación bajo la tutela del Centro Nacional de Salud y Rendimiento (CNSR). El equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) supervisará su recuperación".
La ausencia del defensor representa un contratiempo para Bielsa en la planificación del plantel que disputará la próxima Copa del Mundo, al tratarse de un futbolista que venía sumando continuidad y protagonismo en la estructura del seleccionado.
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