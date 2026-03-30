Baja sensible en Uruguay: una pieza clave se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial 2026

La noticia fue confirmada por Palmeiras mediante un comunicado oficial, en el que se detalló que el futbolista padece una rotura de ligamentos en el tobillo derecho, una lesión que demandará un extenso período de recuperación y lo dejará fuera del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Se trata de una baja importante para el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, ya que Piquerez se había consolidado como una pieza habitual en la defensa del seleccionado uruguayo.