La promesa que Aníbal Moreno hizo hace casi una década y cumplió al llegar a River
Una carta escrita en 2017 a un amigo fallecido se viralizó tras el pase de Aníbal Moreno a River, club que soñaba defender desde su infancia.
Mientras en Núñez y San Pablo se intercambiaba la documentación final para sellar su transferencia desde Palmeiras, Aníbal Moreno vivía un momento especial en Catamarca. En medio de un amistoso benéfico disputado en su provincia natal, el volante adelantó públicamente su llegada a River apenas terminó el partido, todavía con la ropa del Club Deportivo Valle Chico, que enfrentó a Ferro de Chumbicha.
La operación se cerró durante un domingo intenso, con revisión médica en Buenos Aires, firma de contrato y presentación oficial en el estadio Monumental junto al presidente Stefano Di Carlo. De esta manera, Moreno concretó su regreso al fútbol argentino con el objetivo de pelear por un lugar en la selección y, además, cumplir una promesa que había hecho casi una década atrás.
La carta de Aníbal Moreno que conmovió a los hinchas de River
La historia que se viralizó en las últimas horas se remonta a 2017, cuando el mediocampista escribió una carta de despedida a un amigo fallecido. En ese mensaje, dejó plasmado un compromiso que hoy toma otra dimensión: “Voy a hacer hasta lo imposible por cumplir mi sueño, hermano. Porque no olvido de cuando ibas al barrio y me preguntabas cómo me iba en el fútbol, en la escuela, en todo. Y cuánto faltaba para que me veas en la tele o jugar para River. Ayúdame en esto”.
Según relatan desde Catamarca, la publicación estuvo dedicada a Alejandro Rodríguez, un amigo muy querido del barrio Nueva Catamarca. Tras atravesar una enfermedad, su muerte significó un golpe muy duro para Moreno, que en aquellos años de formación jugaba con la banda roja en el pecho en el club Villa Dolores.
En aquella despedida, el volante también había escrito: “Te prometo dejar el alma por este sueño que siempre me deseaste”. A los 26 años, Moreno cumplió su palabra: firmó contrato hasta 2029 luego de que River comprara la totalidad de su ficha en U$S 7.000.000, ya tuvo su primera práctica en el Camp y se prepara para defender la camiseta como lo imaginaba desde el potrero.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario