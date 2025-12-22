La promesa que Aníbal Moreno hizo hace casi una década y cumplió al llegar a River

image

La carta de Aníbal Moreno que conmovió a los hinchas de River

La historia que se viralizó en las últimas horas se remonta a 2017, cuando el mediocampista escribió una carta de despedida a un amigo fallecido. En ese mensaje, dejó plasmado un compromiso que hoy toma otra dimensión: “Voy a hacer hasta lo imposible por cumplir mi sueño, hermano. Porque no olvido de cuando ibas al barrio y me preguntabas cómo me iba en el fútbol, en la escuela, en todo. Y cuánto faltaba para que me veas en la tele o jugar para River. Ayúdame en esto”.