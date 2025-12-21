River hizo oficial la contratación de Aníbal Moreno

Primeras declaraciones de Aníbal Moreno tras confirmarse su pase a River

El sábado se confirmó oficialmente la llegada de Aníbal Moreno a River. En ese contexto, el volante se encontraba en Catamarca participando de un evento benéfico y, tras disputar el partido solidario, habló con El Esquiú sobre el paso que dio en su carrera

“Uno viene acá a disfrutar, mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí”, expresó el mediocampista, que venía de un año exigente con Palmeiras.

Moreno profundizó luego en los motivos de su decisión y dejó en claro su entusiasmo por este nuevo desafío. “Hicimos lo mejor para mi familia y para mi futuro, así que creo que es una decisión correcta. Tengo muchas ganas de comenzar el año, me preparé muy bien y si Dios quiere vamos a estar cerca”, completó.