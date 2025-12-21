River hizo oficial la contratación de Aníbal Moreno
El volante central es el segundo refuerzo del "Millonario" en el presente mercado de pases.
Tal como había trascendido, el mediocampista central Aníbal Moreno se convirtió en el segundo refuerzo de River, club que hizo el anuncio oficial este domingo tras la firma del contrato.
"Este domingo 21 de diciembre, el mediocampista selló su vínculo con el club hasta diciembre de 2029, luego de que River comprara la totalidad del pase. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial de la Institución", informó el "Millonario" a través de un comunicado.
El volante central catamarqueño de 26 años llega desde Palmeiras con la esperanza de sumar minutos para seguir en la consideración de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Es el segundo refuerzo del presente mercado de pases, que se suma a Fausto Vera.
La operación se resolvió en tiempo récord. Aunque el nombre del ex Newell’s no aparecía entre los principales apuntados, River y Palmeiras llegaron rápidamente a un acuerdo para el traspaso del jugador a cambio de unos 7 millones de dólares por el 100% del pase.
Primeras declaraciones de Aníbal Moreno tras confirmarse su pase a River
El sábado se confirmó oficialmente la llegada de Aníbal Moreno a River. En ese contexto, el volante se encontraba en Catamarca participando de un evento benéfico y, tras disputar el partido solidario, habló con El Esquiú sobre el paso que dio en su carrera
“Uno viene acá a disfrutar, mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí”, expresó el mediocampista, que venía de un año exigente con Palmeiras.
Moreno profundizó luego en los motivos de su decisión y dejó en claro su entusiasmo por este nuevo desafío. “Hicimos lo mejor para mi familia y para mi futuro, así que creo que es una decisión correcta. Tengo muchas ganas de comenzar el año, me preparé muy bien y si Dios quiere vamos a estar cerca”, completó.
