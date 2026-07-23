Javier Milei viaja a Brasil tras la negativa para visitar a Jair Bolsonaro: ¿a qué va?
El presidente Javier Milei se traslada a San Pablo para mantener un encuentro con Tarcísio de Freitas y expresar su apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro.
Con una agenda que equilibra los lazos institucionales y el armado político, el presidente Javier Milei partirá rumbo a São Paulo este viernes por la noche. Durante su estadía de dos días en suelo brasileño, el jefe de Estado mantendrá una reunión de trabajo con el gobernador Tarcísio de Freitas y será distinguido con la Orden de Ipiranga.
El punto central de su viaje será su participación en la convención del Partido Liberal (PL), donde respaldará el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro a la presidencia de Brasil para octubre de 2026, luego de que la Justicia brasileña le negara ver a Jair Bolsonaro mientras permanece con prisión domiliciaria.
Qué es la Orden de Ipiranga donde Milei será distinguido
La Orden de Ipiranga (en portugués, Ordem do Ipiranga) es la máxima distinción honorífica que otorga el gobierno del Estado de San Pablo. Fue creada en junio de 1969 y está destinada a reconocer a ciudadanos brasileños y extranjeros que hayan prestado servicios notables o de gran relevancia al estado paulista o a sus habitantes.
Su nombre se debe al arroyo Ipiranga, un lugar histórico en la ciudad de San Pablo donde el 7 de septiembre de 1822 el príncipe Pedro I proclamó la independencia de Brasil (evento conocido como el "Grito de Ipiranga").
De este modo, el encargado de entregar esta distinción es el gobernador de San Pablo, habitualmente en el Palácio dos Bandeirantes, la sede gubernamental.
Se otorga tanto a figuras de la política local y personalidades del ámbito científico, cultural y social, como a jefes de Estado y dignatarios extranjeros en el marco de visitas oficiales o estrechamiento de relaciones diplomáticas e institucionales.
Por qué Milei no pudo visitar a Jair Bolsonaro
El presidente, Javier Milei, no ha podido visitar a Jair Bolsonaro debido a que la Corte Suprema de Brasil endureció el régimen de prisión domiciliaria del exmandatario. El juez Alexandre de Moraes suspendió por 30 días todos sus derechos de visita y prohibió encuentros de carácter político hasta que concluyan las elecciones de octubre.
Las nuevas restricciones impiden al expresidente brasileño recibir visitas políticas, por lo que ningún dirigente o líder extranjero puede reunirse con él. Además, el máximo tribunal del vecino país limitó los ingresos, por lo que solo se permite el acceso a médicos, fisioterapeutas y abogados.
La medida judicial es porque se constató que Bolsonaro violó la prohibición de usar redes sociales mediante terceros. El magistrado también busca evitar la interferencia o campaña internacional en la residencia de Brasilia, por lo que el plan original de Milei de saludar en persona al exmandatario quedó frustrado.
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