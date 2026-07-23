Javier Milei viaja a Brasil tras la negativa para visitar a Jair Bolsonaro: ¿a qué va?

Se otorga tanto a figuras de la política local y personalidades del ámbito científico, cultural y social, como a jefes de Estado y dignatarios extranjeros en el marco de visitas oficiales o estrechamiento de relaciones diplomáticas e institucionales.

Por qué Milei no pudo visitar a Jair Bolsonaro

El presidente, Javier Milei, no ha podido visitar a Jair Bolsonaro debido a que la Corte Suprema de Brasil endureció el régimen de prisión domiciliaria del exmandatario. El juez Alexandre de Moraes suspendió por 30 días todos sus derechos de visita y prohibió encuentros de carácter político hasta que concluyan las elecciones de octubre.

Las nuevas restricciones impiden al expresidente brasileño recibir visitas políticas, por lo que ningún dirigente o líder extranjero puede reunirse con él. Además, el máximo tribunal del vecino país limitó los ingresos, por lo que solo se permite el acceso a médicos, fisioterapeutas y abogados.

La medida judicial es porque se constató que Bolsonaro violó la prohibición de usar redes sociales mediante terceros. El magistrado también busca evitar la interferencia o campaña internacional en la residencia de Brasilia, por lo que el plan original de Milei de saludar en persona al exmandatario quedó frustrado.