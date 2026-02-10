Franco Colapinto en el Test de la Fórmula 1 en Bahréin: cuándo son y dónde ver en vivo
Alpine confirmó el cronograma del piloto argentino en los tests de Fórmula 1 en Baréin, con días y horarios definidos junto a Pierre Gasly.
La Fórmula 1 continuará esta semana con las pruebas oficiales de pretemporada tras el shakedown realizado en Barcelona. En el Circuito Internacional de Sakhir, los equipos seguirán acumulando kilómetros para ajustar los nuevos monoplazas antes del inicio del campeonato, previsto para el Gran Premio de Australia del 8 de marzo.
Según la planificación definida por Alpine, Franco Colapinto será el primer piloto del equipo en salir a pista. El argentino de 22 años girará este miércoles 11 durante la sesión matutina, mientras que Pierre Gasly tomará el control del auto en el turno de la tarde. El jueves 12, toda la actividad quedará en manos del piloto francés. Finalmente, el viernes 13, Colapinto volverá a subirse al monoplaza para cerrar la participación de la escudería en esta tanda de ensayos en Baréin.
Cada jornada contará con dos sesiones diarias: la primera se desarrollará de 4 a 8 y la segunda de 9 a 13, siempre en horario de la Argentina. A diferencia de los ensayos realizados en Barcelona, las pruebas en Baréin sí tendrán cobertura televisiva, aunque será limitada. Durante esta primera tanda, solo se transmitirá una hora por día, correspondiente al último tramo de actividad. Desde la organización esperan que la segunda semana de tests, programada del 18 al 20 de febrero, tenga retransmisión completa.
En cuanto a la atención a la prensa, Colapinto hablará con los medios este miércoles a las 11. Pierre Gasly lo hará el jueves a las 13.05 y el viernes a las 8.30. Ese mismo viernes también brindará declaraciones Steve Nielsen, mientras que el argentino no tendrá contacto con la prensa en esa jornada.
Los ensayos en Baréin representan un nuevo paso clave para Franco Colapinto en su camino hacia la temporada 2026 con Alpine. En las pruebas previas de Barcelona, el piloto argentino completó 60 vueltas en la primera jornada, equivalentes a 279 kilómetros, y otras 58 en el cierre de la semana, sumando 270 kilómetros más con el Alpine A526 con motor Mercedes.
Tras esta tanda en Sakhir, la Fórmula 1 afrontará una última instancia de tests entre el 18 y el 20 de febrero, nuevamente en Baréin, antes de viajar a Australia para el arranque oficial del calendario.
