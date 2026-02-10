Franco Colapinto en el Test de la Fórmula 1 en Bahréin: cuándo son y dónde ver en vivo

Franco Colapinto en el Test de la Fórmula 1 en Baréin: cuándo son y dónde ver en vivo

Cada jornada contará con dos sesiones diarias: la primera se desarrollará de 4 a 8 y la segunda de 9 a 13, siempre en horario de la Argentina. A diferencia de los ensayos realizados en Barcelona, las pruebas en Baréin sí tendrán cobertura televisiva, aunque será limitada. Durante esta primera tanda, solo se transmitirá una hora por día, correspondiente al último tramo de actividad. Desde la organización esperan que la segunda semana de tests, programada del 18 al 20 de febrero, tenga retransmisión completa.