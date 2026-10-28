Antonelli hizo historia con Mercedes: igualó a Fangio en la Fórmula 1 y va por un récord más

El italiano también superó una marca de Alberto Ascari

La temporada de Antonelli incluye otro registro relevante para el automovilismo de su país. Con siete poles en 2026, estableció una nueva marca para un piloto italiano en una misma campaña de Fórmula 1. El récord anterior pertenecía a Alberto Ascari, quien había conseguido seis primeras posiciones en clasificación durante 1953, año en el que se consagró campeón mundial con Ferrari.

Además, acumula nueve victorias en la categoría, todas obtenidas en 2026, y suma 18 podios desde su debut. En su primera temporada había conseguido tres podios, pero todavía no había logrado ganar una carrera.

Antonelli puede ser campeón de Fórmula 1 en México

El italiano también llega al Gran Premio de México con la posibilidad de cerrar anticipadamente la pelea por el título. Tras su triunfo en Austin, alcanzó los 365 puntos y amplió a 123 unidades su ventaja sobre George Russell, su compañero de equipo.

Con cinco Grandes Premios por disputarse y 125 puntos todavía disponibles, el joven podría asegurar matemáticamente el campeonato en el Autódromo Hermanos Rodríguez si termina noveno o mejor, de acuerdo con el escenario planteado en la previa.

Si concreta la consagración, se convertiría en el campeón mundial más joven de la historia, superando la marca de Sebastian Vettel, quien obtuvo su primera corona en 2010 con 23 años. También terminaría con la espera de Italia, cuyo último campeón mundial fue Ascari, en 1953.

Cronograma del GP de México 2026: días y horarios en Argentina

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.

Práctica libre 2: 19 a 20.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.

Clasificación: 18 a 19.

Domingo 1 de noviembre