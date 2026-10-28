Antonelli hizo historia con Mercedes: igualó a Fangio en la Fórmula 1 y va por un récord más
Con apenas 20 años, el italiano llegó a las siete poles con la escudería alemana e igualó el registro del quíntuple campeón argentino.
Andrea Kimi Antonelli sigue construyendo una temporada excepcional en la Fórmula 1. Su pole position en el Gran Premio de Estados Unidos le permitió alcanzar las siete clasificaciones en la primera posición con Mercedes e igualar una marca que Juan Manuel Fangio había establecido en 1954 y 1955. La propia categoría resaltó el logro del italiano, que consiguió la cifra con apenas 20 años.
El registro adquiere una dimensión especial por el lugar que ocupa Fangio en la historia del automovilismo. El argentino conquistó dos de sus cinco campeonatos mundiales con Mercedes, mientras que Antonelli, que debutó en la máxima categoría en 2025, alcanzó la misma cantidad de poles con la marca alemana en menos de dos temporadas.
Antonelli igualó el récord de Fangio con Mercedes
El joven italiano consiguió la pole en Austin con un tiempo de 1:34:035, resultado que le permitió superar a Max Verstappen e Isack Hadjar en la clasificación. Luego, completó un fin de semana destacado con una victoria que fortaleció su posición en la lucha por el campeonato.
La comparación con Fangio reúne a dos generaciones separadas por más de siete décadas. El argentino llegó a Mercedes después de consagrarse campeón con Alfa Romeo en 1951 y conquistó sus títulos de 1954 y 1955 con la escudería alemana.
Antonelli, por su parte, continúa acumulando marcas en su segunda temporada en la Fórmula 1. Aunque ambos alcanzaron las siete poles con Mercedes, sus estadísticas corresponden a épocas con calendarios, autos y condiciones de competencia muy diferentes.
El italiano también superó una marca de Alberto Ascari
La temporada de Antonelli incluye otro registro relevante para el automovilismo de su país. Con siete poles en 2026, estableció una nueva marca para un piloto italiano en una misma campaña de Fórmula 1. El récord anterior pertenecía a Alberto Ascari, quien había conseguido seis primeras posiciones en clasificación durante 1953, año en el que se consagró campeón mundial con Ferrari.
Además, acumula nueve victorias en la categoría, todas obtenidas en 2026, y suma 18 podios desde su debut. En su primera temporada había conseguido tres podios, pero todavía no había logrado ganar una carrera.
Antonelli puede ser campeón de Fórmula 1 en México
El italiano también llega al Gran Premio de México con la posibilidad de cerrar anticipadamente la pelea por el título. Tras su triunfo en Austin, alcanzó los 365 puntos y amplió a 123 unidades su ventaja sobre George Russell, su compañero de equipo.
Con cinco Grandes Premios por disputarse y 125 puntos todavía disponibles, el joven podría asegurar matemáticamente el campeonato en el Autódromo Hermanos Rodríguez si termina noveno o mejor, de acuerdo con el escenario planteado en la previa.
Si concreta la consagración, se convertiría en el campeón mundial más joven de la historia, superando la marca de Sebastian Vettel, quien obtuvo su primera corona en 2010 con 23 años. También terminaría con la espera de Italia, cuyo último campeón mundial fue Ascari, en 1953.
Cronograma del GP de México 2026: días y horarios en Argentina
Viernes 30 de octubre
- Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.
- Práctica libre 2: 19 a 20.
Sábado 31 de octubre
- Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 1 de noviembre
- Carrera: 17.
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