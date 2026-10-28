Los 12 futbolistas de River que jugarán por primera vez el Superclásico frente a Boca

La nómina de los 12 debutantes en el duelo ante el eterno rival la completan el arquero Ezequiel Centurión, el juvenil Tobías Ramírez y las incorporaciones recientes Francisco Ortega, Giovanni González y Mauro Arambarri.

La contracara: los experimentados y el bautismo de Leonardo Ponzio en el banco ante Boca

En la vereda opuesta a los debutantes, la delegación riverplatense conserva la voz de mando de hombres curtidos en esta clase de batallas. El lateral Gonzalo Montiel encabeza la tabla de presencias del actual plantel con 14 Superclásicos en su haber, seguido de cerca por Sebastián Driussi (11), Rafael Santos Borré (9) y Lucas Martínez Quarta (8).

Por su parte, Leonardo Ponzio vivirá una jornada especial al dirigir su primer Superclásico sentado en el banco de suplentes. Si bien será su estreno como DT en el cruce de máxima rivalidad, su espalda guarda un extenso historial como futbolista: enfrentó a Boca en 27 oportunidades vistiendo la camiseta de River, cosechando un saldo equilibrado de ocho victorias, ocho derrotas, once empates y dos goles convertidos.