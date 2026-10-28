Los 12 futbolistas de River que jugarán por primera vez el Superclásico frente a Boca
El equipo de Leonardo Ponzio llega al duelo decisivo con varios refuerzos de jerarquía internacional y juveniles que tendrán su bautismo de fuego en el choque más importante del país.
La antesala del Superclásico del fútbol argentino ingresó en su etapa de mayor ebullición. Este domingo, cuando River visite La Bombonera para enfrentar a Boca por el Torneo Clausura 2026, el plantel conducido por Leonardo Ponzio presentará un contraste marcado entre referentes históricos y una amplia nómina de caras nuevas: 12 futbolistas del plantel millonario jamás disputaron un duelo ante el Xeneize con la camiseta de la banda roja.
Entre los habituales titulares que se estrenarán en esta clase de encuentros sobresalen cuatro figuras de jerarquía internacional llegadas en el último mercado de pases: Nicolás Otamendi, Tobías Andrada, Thiago Almada y Ángel Correa. Salvo Andrada, los tres restantes son campeones del mundo con la Selección Argentina y cuentan con un nutrido recorrido en Europa y batallas ante el Xeneize con otras camisetas, pero este domingo vivirán la experiencia por primera vez defendiendo los colores de Núñez.
A este grupo de gala se le podría sumar desde el arranque el juvenil Lucas Silva, quien figura como el principal candidato a saltar al once inicial en caso de que Aníbal Moreno no supere una contractura en el gemelo derecho que lo mantiene entre algodones.
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En el lote de los relevos que esperarán su oportunidad para tener su debut absoluto en el derbi se encuentran los juveniles Lautaro Pereyra y Facundo González, surgidos de las divisiones inferiores del club. Pereyra, de gran consolidación en el último tramo del certamen, se transformó en una pieza de recambio habitual para el cuerpo técnico y suma firmes chances de sumar minutos en La Boca.
La nómina de los 12 debutantes en el duelo ante el eterno rival la completan el arquero Ezequiel Centurión, el juvenil Tobías Ramírez y las incorporaciones recientes Francisco Ortega, Giovanni González y Mauro Arambarri.
La contracara: los experimentados y el bautismo de Leonardo Ponzio en el banco ante Boca
En la vereda opuesta a los debutantes, la delegación riverplatense conserva la voz de mando de hombres curtidos en esta clase de batallas. El lateral Gonzalo Montiel encabeza la tabla de presencias del actual plantel con 14 Superclásicos en su haber, seguido de cerca por Sebastián Driussi (11), Rafael Santos Borré (9) y Lucas Martínez Quarta (8).
Por su parte, Leonardo Ponzio vivirá una jornada especial al dirigir su primer Superclásico sentado en el banco de suplentes. Si bien será su estreno como DT en el cruce de máxima rivalidad, su espalda guarda un extenso historial como futbolista: enfrentó a Boca en 27 oportunidades vistiendo la camiseta de River, cosechando un saldo equilibrado de ocho victorias, ocho derrotas, once empates y dos goles convertidos.
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