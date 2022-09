Una figura del fútbol mundial criticó a Batistuta: "Era horrible"

Sin embargo, no solamente "Bati" fue víctima de la crítica. El italiano cargó con todo contra el máximo ídolo de la Institución, Francesco Totti, y le dejó un claro mensaje: "Fui a la Roma por él. Elegí la Roma en lugar de la Juventus por Totti. Me encantaba jugar con él. Tenía una relación maravillosa. Después de dos años, cuando tenía 20, tuve una pelea y lo mandé a la mierda. Un amigo mío, en el que yo confiaba, me dijo 'Francesco ganó 100.000 euros y tú te llevaste 10.000", manifestó el exjugador en una entrevista en el podcast Wld Moss.

