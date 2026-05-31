Así es la habitación de la concentración de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La delegación argentina se hospeda en el Origin Hotel, un complejo inaugurado en 2024 a orillas del río Missouri y seleccionado minuciosamente por las autoridades de la AFA tras varias recorridas previas en Estados Unidos. La intención fue encontrar un sitio tranquilo, alejado del movimiento urbano y con las condiciones ideales para mantener la concentración del grupo.

Por su parte, los entrenamientos se desarrollarán en el Sporting KC Training Centre, donde Lionel Scaloni terminará de pulir los aspectos tácticos para los primeros compromisos de la Copa del Mundo. Con todas las comodidades previstas y el objetivo de volver a pelear por lo máximo, la Selección ya se acomoda para defender el título conseguido en Qatar 2022.