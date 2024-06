La picante chicana del Turco Mohamed a River: "No sé si pesa tanto su gente..."

"Me sorprende lo de Demichelis", añadió, planteando una teoría: "Es todo un circo provocado por las redes sociales, la gente está esperando con el teléfono para filmar el cartel. Perjudica al equipo. Se va Demichelis mañana, ¿quién agarra River? Un tipo con espalda, capacitado y que pueda manejar este tipo de situaciones. No creo (Eduardo) Coudet, a (Marcelo) Gallardo le falta, no creo que su vuelva, va a ser dentro de un par de años, no ahora".

Sobre los desafíos futuros del equipo, analizó: "Creo que el cimbronazo más fuerte de River fue lo de Temperley, quedar afuera de la Copa Argentina, eso movió un poco la estantería, pero creo que si queda afuera con Talleres ahí sí es irreparable. El ciclo Demichelis es bueno por ahora".

Y profundizó: "Sería muy bueno si gana a nivel internacional pasa que las últimas dos, Boca y Temperley, empañan lo hecho anteriormente. Se empañó todo con la salida de Enzo Pérez, pero el primer semestre de Demichelis fue espectacular, fue de mayor a menor. Tiene que apuntar todo a la Copa ahora que va a definir todo de local y hasta capaz la final se juega en el Monumental".

Embed MOHAMED, SOBRE EL MONUMENTAL: "NO SÉ SI PESA TANTO LA GENTE, YO VEO QUE CHIFLAN"



El Turco pasó por TyC Sports y se refirió a los silbidos de los hinchas de River para Martín Demichelis y algunos jugadores. pic.twitter.com/F3E0ZE2xBW — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2024

El Turco Mohamed reveló que estuvo cerca de ser DT de Independiente

Por otro lado, el entrenador aseguró que se comunicaron con él desde la dirigencia del Rojo, pero afirmó que desestimó la posibilidad de regresar al club de Avellaneda porque desea dirigir en el exterior.

"Tengo la idea de hacer una salida más. Está un poco complicado. Si no me voy a trabajar afuera, posiblemente antes de fin de año... Ahora en el transcurso de este torneo, si no me voy, voy a decidir quedarme acá", explicó el DT campeón de la Copa Sudamericana 2010.

"Estoy esperando algo de afuera", dijo. Y concluyó: "Un lugar nuevo. Decía 'hago una salida más y ya después me quedo acá'".