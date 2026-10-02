Aparecieron banderas en apoyo a Cristiano Ronaldo y contra Jorge Jesús en Portugal
Varias pancartas aparecieron en distintos puntos de la capital portuguesa con mensajes de apoyo al delantero y cuestionamientos hacia el entrenador de la selección.
La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal no quedó limitada a una discusión dentro del seleccionado. El episodio protagonizado por el delantero y Jorge Jesús comenzó a generar repercusiones entre los hinchas y durante la mañana del viernes aparecieron varias pancartas en distintos sectores de Lisboa.
Los mensajes tuvieron dos destinatarios claramente definidos. Por un lado, expresaron un fuerte respaldo a Cristiano, una de las principales figuras de la historia del fútbol portugués. Por otro, apuntaron directamente contra Jorge Jesús por la manera en la que manejó la participación del atacante en el partido ante Noruega.
Las imágenes de las banderas comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales y también fueron recogidas por medios europeos. Algunas fueron colocadas en lugares especialmente vinculados con el fútbol portugués, entre ellos el Estadio da Luz, escenario habitual de los partidos de la selección y casa del Benfica.
Los mensajes que aparecieron en Lisboa
Entre las pancartas que aparecieron durante las primeras horas del viernes se pudieron leer diferentes frases destinadas a respaldar a Cristiano Ronaldo. “Gracias Cristiano Ronaldo por todo lo que hiciste por Portugal”, “serás siempre nuestro capitán” y “Portugal siempre contigo” fueron algunos de los mensajes dedicados al delantero.
Las expresiones reflejaron el reconocimiento hacia Ronaldo después de su decisión de abandonar la concentración portuguesa. El futbolista mantiene un vínculo histórico con los aficionados de su país, construido a lo largo de numerosos años defendiendo la camiseta de Portugal. Pero las pancartas no estuvieron dirigidas exclusivamente al atacante.
También hubo mensajes críticos hacia Jorge Jesús, quien quedó en el centro de la escena después de la situación protagonizada junto a una de las principales figuras del plantel. Entre las frases contra el entrenador aparecieron: “Jorge Jesús no estuvo a la altura”, “falta de sensibilidad en la gestión del activo CR7”, “tratar de forma incorrecta a un capitán” y “ego inflamado”.
¿Qué ocurrió entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús?
El conflicto se originó alrededor de la participación de Cristiano en el partido contra Noruega. El delantero comenzó el encuentro en el banco de suplentes y durante el segundo tiempo realizó los movimientos de calentamiento, aunque finalmente no ingresó. Cuando terminó el partido, el número 7 se dirigió directamente al vestuario.
Posteriormente abandonó la concentración de Portugal en Dinamarca, cuando quedaba solamente un día para otro compromiso de la Nations League. Jorge Jesús habló sobre la situación y aseguró que, desde su perspectiva, el episodio ya estaba cerrado.
“En este punto, el asunto está zanjado. Estoy completamente relajado, tranquilo en mi conciencia con esta situación. He estado involucrado en el fútbol durante muchos años. Sé que no hice nada para que el proceso se diera así”, sostuvo el entrenador en diálogo con Sport TV.
La situación generó un escenario particular para Portugal, con Cristiano Ronaldo nuevamente en el centro de la atención y con muestras públicas de respaldo hacia el capitán. Las pancartas aparecidas en Lisboa agregaron un nuevo capítulo a un conflicto que comenzó dentro del campo de juego y rápidamente se trasladó al debate público.
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