Aparecieron banderas en apoyo a Cristiano Ronaldo y contra Jorge Jesús en Portugal

También hubo mensajes críticos hacia Jorge Jesús, quien quedó en el centro de la escena después de la situación protagonizada junto a una de las principales figuras del plantel. Entre las frases contra el entrenador aparecieron: “Jorge Jesús no estuvo a la altura”, “falta de sensibilidad en la gestión del activo CR7”, “tratar de forma incorrecta a un capitán” y “ego inflamado”.

¿Qué ocurrió entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús?

El conflicto se originó alrededor de la participación de Cristiano en el partido contra Noruega. El delantero comenzó el encuentro en el banco de suplentes y durante el segundo tiempo realizó los movimientos de calentamiento, aunque finalmente no ingresó. Cuando terminó el partido, el número 7 se dirigió directamente al vestuario.

Posteriormente abandonó la concentración de Portugal en Dinamarca, cuando quedaba solamente un día para otro compromiso de la Nations League. Jorge Jesús habló sobre la situación y aseguró que, desde su perspectiva, el episodio ya estaba cerrado.

“En este punto, el asunto está zanjado. Estoy completamente relajado, tranquilo en mi conciencia con esta situación. He estado involucrado en el fútbol durante muchos años. Sé que no hice nada para que el proceso se diera así”, sostuvo el entrenador en diálogo con Sport TV.

La situación generó un escenario particular para Portugal, con Cristiano Ronaldo nuevamente en el centro de la atención y con muestras públicas de respaldo hacia el capitán. Las pancartas aparecidas en Lisboa agregaron un nuevo capítulo a un conflicto que comenzó dentro del campo de juego y rápidamente se trasladó al debate público.