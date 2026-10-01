Duros ataques a Cristiano Ronaldo: su hermana cruzó con todo a los hinchas de Portugal
Elia Katia Aveiro lanzó un durísimo descargo en redes sociales luego del ensañamiento contra CR7 y aseguró que su país "se merece volver a la mediocridad".
El futuro de Cristiano Ronaldo en el seleccionado de Portugal quedó sumergido en un mar de especulaciones y tensiones internas. En medio de versiones que señalan que el Astro Luso estaría atravesando sus últimos compromisos con la camiseta de su país, el clima social en el territorio luso lejos estuvo de ser de agradecimiento.
Un sector importante de la afición festejó la posibilidad de un recambio generacional, una actitud que desató la furia inmediata del entorno familiar del atacante.
Quien tomó la palabra con un mensaje incendiario fue Elia Katia Aveiro, una de las hermanas del histórico delantero. A través de una publicación en sus plataformas digitales, la empresaria descargó toda su bronca contra los fanáticos y no guardó ningún tipo de filtro a la hora de calificar la actitud de sus compatriotas ante la figura de su hermano.
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La hermana de Cristiano Ronaldo cruzó a los hinchas de Portugal ante el posible retiro
En un texto cargado de indignación, Aveiro sentenció que el exfutbolista del Real Madrid y Manchester United "merecía mucho más respeto" por parte de la gente. Lejos de frenar allí, la hermana del goleador apuntó directamente contra la cultura deportiva de su nación: "En cuanto al pueblo portugués, bueno... no se merece tener al mejor en nada. Somos envidiosos, arrogantes, ignorantes, y nos merecemos volver a la mediocridad que siempre tuvimos en el fútbol antes de CR7", disparó sin rodeos.
El descargo concluyó con un explícito "¡Gracias por todo, CR7! ¡Merecías más!", dejando al descubierto la profunda grieta que existe entre el entorno del jugador y una parte de la hinchada lusitana.
Las declaraciones generan un cimbronazo absoluto en la antesala de lo que podría ser el cierre definitivo de la etapa más gloriosa del fútbol portugués. Bajo el liderazgo de Cristiano, Portugal logró romper una histórica sequía de títulos continentales, consagrándose en la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League. Sin embargo, este cruce público expone la ingratitud que siente la familia del astro, justo cuando la carrera de la máxima leyenda del país transita sus páginas finales.
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