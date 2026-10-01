Duros ataques a Cristiano Ronaldo: su hermana cruzó con todo a los hinchas de Portugal

El descargo concluyó con un explícito "¡Gracias por todo, CR7! ¡Merecías más!", dejando al descubierto la profunda grieta que existe entre el entorno del jugador y una parte de la hinchada lusitana.

Las declaraciones generan un cimbronazo absoluto en la antesala de lo que podría ser el cierre definitivo de la etapa más gloriosa del fútbol portugués. Bajo el liderazgo de Cristiano, Portugal logró romper una histórica sequía de títulos continentales, consagrándose en la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League. Sin embargo, este cruce público expone la ingratitud que siente la familia del astro, justo cuando la carrera de la máxima leyenda del país transita sus páginas finales.