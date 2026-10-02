Arturo Vidal defendió a Cristiano Ronaldo y cuestionó al DT de Portugal: "Es una vergüenza"

El atacante se convirtió en uno de los grandes referentes históricos del combinado nacional y su presencia ha estado vinculada a varios de los principales logros del fútbol portugués durante las últimas décadas. En ese contexto, consideró que el trato hacia una figura de semejante recorrido debería ser diferente.

“A Cristiano hay que cuidarlo”

Vidal profundizó su defensa del delantero y destacó la influencia que tuvo Cristiano tanto dentro de la selección como en la historia reciente del fútbol de Portugal: “A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Puso a Portugal entre las mejores selecciones del mundo, llevó al fútbol y a Portugal a otro nivel. Un jugador así no puede salir así de la selección”, expresó el mediocampista.

El futbolista remarcó que el delantero tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a definir cómo manejar una situación que lo involucra directamente: “Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera, porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la selección de Portugal es llevarla a otro nivel”, agregó.

La defensa de Vidal terminó con un mensaje directo hacia el delantero portugués. El chileno destacó sus condiciones y volvió a cuestionar la forma en la que algunos entrenadores pueden manejar situaciones con futbolistas de gran trayectoria. “Todo mi apoyo a Cristiano Ronaldo. Es extraordinario en lo que hace. Hay entrenadores que no respetan cosas”, concluyó.