Arturo Vidal defendió a Cristiano Ronaldo y cuestionó al DT de Portugal: "Es una vergüenza"
El mediocampista de Colo Colo respaldó al delantero portugués después de su polémica salida de la concentración y criticó las explicaciones brindadas por Jorge Jesús sobre la situación.
Arturo Vidal tomó posición frente a la polémica que tiene como protagonista a Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. Durante una transmisión en vivo, el mediocampista de Colo Colo habló sobre la decisión del delantero de abandonar la concentración del combinado europeo después de las diferencias que mantuvo con el entrenador Jorge Jesús.
El experimentado volante chileno respaldó públicamente a Cristiano y cuestionó la manera en la que se desarrolló el episodio. Para Vidal, la trayectoria del atacante portugués y todo lo que consiguió con su seleccionado deberían ser considerados a la hora de analizar el conflicto.
“Lo de Cristiano es de verdad una vergüenza... Un jugador como Cristiano Ronaldo, que está entre los cuatro mejores jugadores de la historia del fútbol, es muy feo que salga así de Portugal”, manifestó el futbolista del Cacique.
Arturo Vidal apuntó contra Jorge Jesús
La crítica del mediocampista no quedó limitada a la situación protagonizada por Cristiano. También se refirió directamente a las declaraciones que realizó Jorge Jesús luego de la salida del delantero y consideró que las explicaciones del entrenador no fueron acertadas. El volante chileno fue contundente al analizar la postura del técnico portugués y sostuvo que sus palabras terminaron perjudicándolo frente a la opinión pública.
Según Vidal, las declaraciones del entrenador “dejan muy mal parado al entrenador, se equivoca mucho”. La situación generó repercusión debido al peso que Cristiano Ronaldo tiene dentro de la selección portuguesa.
El atacante se convirtió en uno de los grandes referentes históricos del combinado nacional y su presencia ha estado vinculada a varios de los principales logros del fútbol portugués durante las últimas décadas. En ese contexto, consideró que el trato hacia una figura de semejante recorrido debería ser diferente.
“A Cristiano hay que cuidarlo”
Vidal profundizó su defensa del delantero y destacó la influencia que tuvo Cristiano tanto dentro de la selección como en la historia reciente del fútbol de Portugal: “A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Puso a Portugal entre las mejores selecciones del mundo, llevó al fútbol y a Portugal a otro nivel. Un jugador así no puede salir así de la selección”, expresó el mediocampista.
El futbolista remarcó que el delantero tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a definir cómo manejar una situación que lo involucra directamente: “Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera, porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la selección de Portugal es llevarla a otro nivel”, agregó.
La defensa de Vidal terminó con un mensaje directo hacia el delantero portugués. El chileno destacó sus condiciones y volvió a cuestionar la forma en la que algunos entrenadores pueden manejar situaciones con futbolistas de gran trayectoria. “Todo mi apoyo a Cristiano Ronaldo. Es extraordinario en lo que hace. Hay entrenadores que no respetan cosas”, concluyó.
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