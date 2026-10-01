Escándalo con Cristiano Ronaldo en Portugal: intervino el Primer Ministro y le dieron la 7 a Rafael Leao
El conflicto entre el astro y el DT Jorge Jesus derivó en un llamado del mandatario Luís Montenegro. El delantero abandonó la concentración y evalúan sancionarlo tras la quita de su histórico dorsal.
La tensión en la selección de Portugal escaló hasta convertirse en un verdadero asunto de Estado. Luego de abandonar sorpresivamente el campo de entrenamiento tras cruzarse con el entrenador Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo protagoniza un escándalo de dimensiones históricas que requirió la sorpresiva intervención telefónica del Primer Ministro luso, Luís Montenegro.
El detonante de la crisis ocurrió durante el triunfo 2-1 ante Noruega por la fecha FIFA, donde el capitán permaneció los 90 minutos en el banco de suplentes. Pese a un presunto acuerdo previo para sumar media hora de juego en el complemento, el DT decidió no darle rodaje y mantener en cancha a Gonçalo Ramos. La molestia de la leyenda fue inmediata: no saludó a la hinchada al finalizar el encuentro, pegó el pegazo en la práctica del día posterior y terminó dando un paso al costado tras una picante conferencia del técnico.
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En la previa del duelo frente a Dinamarca, Jorge Jesus fue contundente ante los micrófonos y dejó en claro su postura de autoridad sobre el grupo. El estratega afirmó que la trayectoria de un deportista no le otorga privilegios y sentenció que nadie alterará sus ideas tácticas. Horas más tarde, el delantero hizo pública su salida de la delegación a través de las redes sociales, avisando que a su debido tiempo dirá la verdad sobre lo acontecido.
La gravedad del asunto llevó al Primer Ministro Montenegro a comunicarse de urgencia con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, para interiorizarse en el tema. Acto seguido, el mandatario entabló conversaciones directas tanto con el director técnico como con el propio atacante, en un intento por mediar en un vestuario completamente fracturado.
Mientras el combinado luso reestructura sus planes para visitar a Dinamarca y recibir a Noruega en Oporto, los principales medios locales anticipan que la FPF evalúa una dura sanción disciplinaria para CR7 por romper la concentración. Como muestra del drástico cambio de época, el seleccionado ya tomó una determinación simbólica de peso: le retiró la icónica camiseta número 7 a Cristiano para entregársela al atacante Rafael Leao.
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