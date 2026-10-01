Escándalo con Cristiano Ronaldo en Portugal: intervino el Primer Ministro y le dieron la 7 a Rafael Leao

El detonante de la crisis ocurrió durante el triunfo 2-1 ante Noruega por la fecha FIFA, donde el capitán permaneció los 90 minutos en el banco de suplentes. Pese a un presunto acuerdo previo para sumar media hora de juego en el complemento, el DT decidió no darle rodaje y mantener en cancha a Gonçalo Ramos. La molestia de la leyenda fue inmediata: no saludó a la hinchada al finalizar el encuentro, pegó el pegazo en la práctica del día posterior y terminó dando un paso al costado tras una picante conferencia del técnico.