Martín Lousteau, apuntó contra el Gobierno: "Hay evidencia de sobreprecios o de coimas"

"El Gobierno corta los gastos malos en la misma cuantía que un gasto bueno. Después vemos descontrol en el modo de gestión, que lo vemos cuando hay evidencia de sobreprecios o de coimas", criticó.

Finalmente, el dirigente radical instó a que se corrijan los errores del programa económico: "Ojalá que haya diálogo porque creo que es la manera de corregir los problemas y evitar que la improvisación genere más pobreza y desigualdad".

El Gobierno denunció que la oposición está realizando un "ataque sistemático" en plena campaña electoral

El Gobierno salió al cruce de las críticas de la oposición sobre el acuerdo financiero con Estados Unidos y denunció un "ataque sistemático" en el marco de la campaña electoral.

En este sentido, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, publicó en su cuenta de X: "No hay precedente de semejante ataque sistemático a un Gobierno y a un Presidente en período pre-electoral legislativo. Todo un sistema corporativo atacando 24x7. Totalmente previsible".

Lanari

En este sentido, Casa Rosada busca vincular las críticas contra un nuevo endeudamiento para el país y vincularlas directamente con los comicios legislativos del 26 de octubre.