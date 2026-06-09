Argelia esconde sus cartas antes de enfrentar a Argentina: la curiosa medida que adoptó en su amistoso

Mientras buscan mantener el hermetismo, en el entorno de la Scaloneta siguen atentamente cada movimiento de quien será su primer adversario en el torneo. El equipo de Lionel Scaloni sabe que el debut suele marcar el rumbo de cualquier Copa del Mundo y por eso analiza toda la información disponible sobre sus futuros rivales. El enfrentamiento entre argentinos y argelinos está previsto para el 16 de junio y abrirá la participación de ambos seleccionados en la competencia.

A medida que se acerca la fecha, la tensión aumenta y las estrategias fuera de la cancha también comienzan a jugar su partido. Argelia eligió ocultar sus cartas hasta último momento; ahora quedará por ver si esa reserva le permite obtener alguna ventaja cuando llegue la hora de enfrentar al campeón del mundo.