Argelia esconde sus cartas antes de enfrentar a Argentina: la curiosa medida que adoptó en su amistoso
Con el objetivo de no revelar detalles tácticos ni nombres de su posible formación, disputará un encuentro de preparación completamente cerrado antes de medirse con la Selección.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y cada selección busca obtener cualquier ventaja posible antes de su debut. En ese contexto, Argelia sorprendió con una decisión que llamó la atención en el ambiente futbolístico: disputará un amistoso frente a Bolivia sin público y sin acceso para los medios de comunicación, en un intento por mantener en secreto el equipo que enfrentará a la Argentina.
El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic considera que este último ensayo será clave para definir cuestiones tácticas y probar movimientos específicos de cara al compromiso ante la Albiceleste. Por esa razón, la federación argelina optó por desarrollar la práctica en un entorno completamente reservado, evitando la presencia de periodistas, fotógrafos o cualquier observador externo que pueda difundir información sobre el probable once titular.
El encuentro está programado para disputarse este miércoles por la noche y servirá como la última evaluación antes del estreno mundialista. La intención del cuerpo técnico es trabajar con absoluta tranquilidad, probar diferentes variantes y analizar rendimientos individuales sin que esos detalles lleguen a manos de futuros rivales. La estrategia busca minimizar filtraciones y mantener el factor sorpresa durante los días previos al debut.
Argelia jugará un amistoso a puertas cerradas para ocultarle información a Argentina
La decisión adquiere todavía más relevancia porque el amistoso se jugará fuera de las fechas oficiales contempladas por FIFA para este tipo de compromisos. Esa situación provocó que la organización se manejara con extrema discreción y que no existieran demasiadas precisiones públicas respecto de la logística del evento. Hasta ahora, la información disponible surgió a partir de reportes periodísticos y no de comunicados oficiales.
Según trascendió, el escenario elegido será el Rock Chalk Park, complejo deportivo perteneciente a la Universidad de Kansas. Ese lugar también funciona como centro de entrenamiento para la delegación argelina durante su estadía en Estados Unidos. La selección africana instaló allí su base operativa y aprovecha las instalaciones para preparar el desafío más importante de los últimos años.
Mientras buscan mantener el hermetismo, en el entorno de la Scaloneta siguen atentamente cada movimiento de quien será su primer adversario en el torneo. El equipo de Lionel Scaloni sabe que el debut suele marcar el rumbo de cualquier Copa del Mundo y por eso analiza toda la información disponible sobre sus futuros rivales. El enfrentamiento entre argentinos y argelinos está previsto para el 16 de junio y abrirá la participación de ambos seleccionados en la competencia.
A medida que se acerca la fecha, la tensión aumenta y las estrategias fuera de la cancha también comienzan a jugar su partido. Argelia eligió ocultar sus cartas hasta último momento; ahora quedará por ver si esa reserva le permite obtener alguna ventaja cuando llegue la hora de enfrentar al campeón del mundo.
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