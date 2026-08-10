Enner Valencia todavía no debutará en Boca: el plan de Arruabarrena para ponerlo a punto

Por ese motivo, Arruabarrena resolvió no incluirlo en la lista de convocados para el partido frente a Recoleta de Paraguay, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que Boca disputará este martes en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Un trabajo especial para Enner Valencia antes del debut

La decisión de esperar con Valencia no responde a una cuestión futbolística, sino principalmente a una planificación física. El CT diagramó una serie de ejercicios específicos para que el atacante pueda recuperar las condiciones que necesita después de haber estado varias semanas sin competencia. El objetivo es que el proceso sea progresivo y evitar que la ansiedad por tenerlo rápidamente en cancha termine provocando una lesión.

Una vez que el cuerpo técnico considere que está preparado, el delantero comenzará a incorporarse cada vez más a las tareas habituales del plantel y quedará en condiciones de pelear por un lugar. En ese escenario, la entidad azul y oro espera que Valencia pueda transformarse en una solución importante para el ataque.

La experiencia del ecuatoriano y su capacidad para jugar como referencia ofensiva fueron algunos de los motivos que llevaron al club a incorporarlo, pero el cuerpo técnico pretende que llegue en las mejores condiciones posibles. Por ahora, el debut tendrá que esperar. Enner ya dio el primer paso con su primera práctica junto al plantel, pero el siguiente objetivo será completar la puesta a punto física.