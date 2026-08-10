Enner Valencia todavía no debutará en Boca: el plan de Arruabarrena para ponerlo a punto
El delantero ecuatoriano de 36 años ya se entrenó por primera vez con el plantel, pero el cuerpo técnico decidió no apurarlo después de un mes sin disputar partidos.
Enner Valencia ya tuvo su primer entrenamiento como futbolista de Boca, pero los hinchas todavía deberán esperar para verlo oficialmente con la camiseta azul y oro. El delantero ecuatoriano, de 36 años, se sumó este domingo al plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena y comenzó a trabajar junto a sus nuevos compañeros, aunque el cuerpo técnico decidió establecer un plan progresivo antes de darle minutos en un partido oficial.
Valencia llegó en condición de libre y se convirtió en el cuarto refuerzo durante el actual mercado de pases. Su incorporación generó expectativa por la experiencia internacional del atacante y por la necesidad que tiene el equipo de encontrar una alternativa para la posición de centrodelantero, especialmente después de la lesión de Adam Bareiro.
Sin embargo, el entrenador entiende que no sería conveniente acelerar los tiempos. El ecuatoriano lleva aproximadamente un mes sin disputar un encuentro oficial y no realizó la pretemporada junto al plantel. Por ese motivo, la prioridad en esta primera etapa será recuperar ritmo y alcanzar una condición física adecuada antes de pensar en su estreno.
Enner Valencia trabajó a la par del plantel de Boca
El domingo, un día después del empate 1-1 frente a Vélez, Valencia realizó su primera práctica con el conjunto xeneize. El delantero participó de los ejercicios junto al grupo y también formó parte del fútbol reducido que llevó adelante el plantel. La institución difundió imágenes del entrenamiento en sus redes sociales, donde pudo observarse al ecuatoriano compartiendo la jornada con sus nuevos compañeros y comenzando formalmente su etapa como jugador del club.
Aunque su estado general es bueno y llega con el antecedente de haber disputado el Mundial con Ecuador, el cuerpo técnico considera que todavía necesita recuperar el ritmo competitivo. Su último partido oficial fue el 30 de junio, cuando Ecuador enfrentó a México y quedó eliminado de la Copa del Mundo tras perder 2-0.
Por ese motivo, Arruabarrena resolvió no incluirlo en la lista de convocados para el partido frente a Recoleta de Paraguay, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que Boca disputará este martes en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
Un trabajo especial para Enner Valencia antes del debut
La decisión de esperar con Valencia no responde a una cuestión futbolística, sino principalmente a una planificación física. El CT diagramó una serie de ejercicios específicos para que el atacante pueda recuperar las condiciones que necesita después de haber estado varias semanas sin competencia. El objetivo es que el proceso sea progresivo y evitar que la ansiedad por tenerlo rápidamente en cancha termine provocando una lesión.
Una vez que el cuerpo técnico considere que está preparado, el delantero comenzará a incorporarse cada vez más a las tareas habituales del plantel y quedará en condiciones de pelear por un lugar. En ese escenario, la entidad azul y oro espera que Valencia pueda transformarse en una solución importante para el ataque.
La experiencia del ecuatoriano y su capacidad para jugar como referencia ofensiva fueron algunos de los motivos que llevaron al club a incorporarlo, pero el cuerpo técnico pretende que llegue en las mejores condiciones posibles. Por ahora, el debut tendrá que esperar. Enner ya dio el primer paso con su primera práctica junto al plantel, pero el siguiente objetivo será completar la puesta a punto física.
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