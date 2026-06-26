Argelia vs. Austria por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Con Argentina clasificado a los dieciseisavos, Argelia y Austria definen el segundo boleto del Grupo J. Descubrí todos los detalles en la nota.
Argelia y Austria se enfrentan este sábado, a las 23 (hora de Argentina), en Kansas, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, la misma zona que integra la Selección argentina.
El encuentro será televisado por DSports y Paramount+ y tendrá un condimento especial: con la "Albiceleste" ya clasificada y dueña del primer puesto tras vencer a Argelia y Austria en las dos primeras jornadas, ambos seleccionados irán en busca del segundo boleto directo a los dieciseisavos de final.
El seleccionado austríaco llega con 3 puntos luego de un triunfo por 3 a 1 sobre Jordania en el debut y una posterior derrota por 2 a 0 frente a la Argentina. De esta manera, depende de sí mismo: una victoria le asegura el segundo lugar del grupo, mientras que un empate podría alcanzarle, aunque dependerá de otros resultados y de la diferencia de gol.
El combinado africano, por su parte, comenzó el certamen con una caída por 3 a 0 ante Argentina, pero reaccionó en la segunda fecha al imponerse por 2 a 1 sobre Jordania.
Con las mismas 3 unidades que su rival, Argelia afronta este encuentro como una final anticipada, ya que un triunfo lo deposita en la próxima instancia, mientras que un empate lo obliga a esperar a otros resultados para avanzar a la próxima instancia.
Formaciones de Argelia vs. Austria por el Mundial 2026
Argelia: Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Gouiri, Amoura. DT: Vladimir Petkovic.
Austria: Alexander Schlager; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Seiwald, Laimer, Sabitzer; Wimmer, Arnautovic, Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.
Horario y televisación
- Hora: 23:00
- TV: DSports y Paramount+
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Kansas
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario