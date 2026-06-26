MinutoUno

Argelia vs. Austria por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

Con Argentina clasificado a los dieciseisavos, Argelia y Austria definen el segundo boleto del Grupo J. Descubrí todos los detalles en la nota.

Argelia va en busca de la clasificación ante Austria. 

Argelia va en busca de la clasificación ante Austria. 

Argelia y Austria se enfrentan este sábado, a las 23 (hora de Argentina), en Kansas, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, la misma zona que integra la Selección argentina.

El encuentro será televisado por DSports y Paramount+ y tendrá un condimento especial: con la "Albiceleste" ya clasificada y dueña del primer puesto tras vencer a Argelia y Austria en las dos primeras jornadas, ambos seleccionados irán en busca del segundo boleto directo a los dieciseisavos de final.

Embed

El seleccionado austríaco llega con 3 puntos luego de un triunfo por 3 a 1 sobre Jordania en el debut y una posterior derrota por 2 a 0 frente a la Argentina. De esta manera, depende de sí mismo: una victoria le asegura el segundo lugar del grupo, mientras que un empate podría alcanzarle, aunque dependerá de otros resultados y de la diferencia de gol.

El combinado africano, por su parte, comenzó el certamen con una caída por 3 a 0 ante Argentina, pero reaccionó en la segunda fecha al imponerse por 2 a 1 sobre Jordania.

Con las mismas 3 unidades que su rival, Argelia afronta este encuentro como una final anticipada, ya que un triunfo lo deposita en la próxima instancia, mientras que un empate lo obliga a esperar a otros resultados para avanzar a la próxima instancia.

Formaciones de Argelia vs. Austria por el Mundial 2026

Argelia: Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Gouiri, Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Austria: Alexander Schlager; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Seiwald, Laimer, Sabitzer; Wimmer, Arnautovic, Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

Horario y televisación

  • Hora: 23:00
  • TV: DSports y Paramount+
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Kansas

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas