Argelia vs. Austria por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

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El seleccionado austríaco llega con 3 puntos luego de un triunfo por 3 a 1 sobre Jordania en el debut y una posterior derrota por 2 a 0 frente a la Argentina. De esta manera, depende de sí mismo: una victoria le asegura el segundo lugar del grupo, mientras que un empate podría alcanzarle, aunque dependerá de otros resultados y de la diferencia de gol.