Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Uruguay vs. España por internet

El conjunto de Marcelo Bielsa suma apenas 2 unidades y necesita dar el golpe ante uno de los máximos candidatos al título para clasificar sin depender de otros resultados. Un empate lo dejaría con escasas posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros, mientras que una derrota significaría su eliminación.

Formaciones de Uruguay vs. España por el Mundial 2026

Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Giménez, Olivera; Valverde, Ugarte, Betancur; Cannobio, Darwin Núñez, Maxi Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Cómo ver en vivo Uruguay vs. España, sin Magis TV ni Pelota libre.

La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe: