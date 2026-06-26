Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Uruguay vs. España por internet
Uruguay y España chocan en Guadalajara, con el objetivo de sellar el pasaje a dieciseisavos de final. Descubrí todos los detalles en la nota.
Uruguay y España se miden este viernes, a las 21 (hora de Argentina), en Guadalajara, por la tercera y última fecha del Grupo H del Mundial 2026.
El encuentro, que en la previa se presenta como una final adelantada, será televisado por DSports, TyC Sports y Telefe, sin necesidad de acceder al pack fútbol ni a plataformas como Pelota Libre o Magis TV.
La "Roja", que tuvo un comienzo adverso en la competición, lidera el grupo con 4 puntos tras igualar sin goles frente a Cabo Verde en el debut y golear 4 a 0 a Arabia Saudita en la segunda fecha.
De esta manera, el equipo dirigido por Luis de la Fuente depende de sí mismo para terminar como líder y, con un empate, también garantizaría su presencia en la próxima instancia.
Uruguay, por su parte, llega con la presión de conseguir una victoria luego de empatar 1 a 1 con Arabia Saudita y 2 a 2 frente a Cabo Verde en sus primeras dos presentaciones.
El conjunto de Marcelo Bielsa suma apenas 2 unidades y necesita dar el golpe ante uno de los máximos candidatos al título para clasificar sin depender de otros resultados. Un empate lo dejaría con escasas posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros, mientras que una derrota significaría su eliminación.
Formaciones de Uruguay vs. España por el Mundial 2026
Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Giménez, Olivera; Valverde, Ugarte, Betancur; Cannobio, Darwin Núñez, Maxi Araújo. DT: Marcelo Bielsa.
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Cómo ver en vivo Uruguay vs. España, sin Magis TV ni Pelota libre.
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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