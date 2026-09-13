Argentina consiguió su primera medalla en los Suramericanos 2026: Romina Imwinkelried se quedó con el bronce

Finalmente, la diferencia fue mínima: Imwinkelried se impuso por apenas una décima de segundo sobre su compatriota y consiguió así el bronce que abrió el medallero argentino en la competencia.

Giordanino, por su parte, quedó muy cerca de acompañarla en el podio y terminó en la cuarta posición de la clasificación general, completando también una destacada presentación.

Su actuación le permitió ubicarse por delante de Victoria Abad, de Ecuador, y Paola Pérez, de Venezuela, en una prueba que tuvo a las dos representantes argentinas entre las principales competidoras.

El resultado de Imwinkelried significó el primer festejo de la delegación argentina en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026 y tuvo un condimento especial por haberse conseguido en Santa Fe.

Además, la actuación de Imwinkelried y Giordanino dejó a dos nadadoras de la provincia entre las cuatro mejores de la prueba de Aguas Abiertas, ante el público local que acompañó la competencia en el Parque del Sur.