Argentina consiguió su primera medalla en los Suramericanos 2026: Romina Imwinkelried se quedó con el bronce
En un final muy ajustado, la santafesina aventajó por una décima a Candela Giordanino, que cerró una gran actuación con el cuarto puesto.
Argentina consiguió su primera medalla en los Juegos Suramericanos 2026 de la mano de Romina Imwinkelried. La nadadora santafesina se destacó en la competencia de Aguas Abiertas y terminó en el tercer puesto para quedarse con la presea de bronce.
La prueba se desarrolló en el lago del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe, donde el público acompañó a las representantes locales durante toda la competencia. Imwinkelried, oriunda de San Jerónimo Norte, logró mantenerse entre las principales posiciones durante el exigente recorrido y llegó a los metros decisivos con posibilidades de subir al podio.
Los primeros dos lugares quedaron en manos de Brasil, que tuvo una destacada actuación. La experimentada Ana Cunha se impuso en la competencia y obtuvo la medalla dorada, mientras que su compatriota Eichelberger terminó segunda y se llevó la plata.
Con las representantes brasileñas al frente, la mayor expectativa estuvo puesta en la definición del tercer lugar, donde dos argentinas terminaron protagonizando uno de los momentos más ajustados de la jornada.
Una definición entre dos argentinas por la medalla de bronce
En el tramo final, Romina Imwinkelried y Candela Giordanino aceleraron para quedarse con el último lugar disponible en el podio. Las dos santafesinas llegaron prácticamente juntas y obligaron a revisar los registros para conocer el resultado definitivo.
Finalmente, la diferencia fue mínima: Imwinkelried se impuso por apenas una décima de segundo sobre su compatriota y consiguió así el bronce que abrió el medallero argentino en la competencia.
Giordanino, por su parte, quedó muy cerca de acompañarla en el podio y terminó en la cuarta posición de la clasificación general, completando también una destacada presentación.
Su actuación le permitió ubicarse por delante de Victoria Abad, de Ecuador, y Paola Pérez, de Venezuela, en una prueba que tuvo a las dos representantes argentinas entre las principales competidoras.
El resultado de Imwinkelried significó el primer festejo de la delegación argentina en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026 y tuvo un condimento especial por haberse conseguido en Santa Fe.
Además, la actuación de Imwinkelried y Giordanino dejó a dos nadadoras de la provincia entre las cuatro mejores de la prueba de Aguas Abiertas, ante el público local que acompañó la competencia en el Parque del Sur.
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