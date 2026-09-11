Importante figura de España volvió a apuntar contra la Selección Argentina tras el Mundial: "Saber perder..."
Un mediocampista español recordó los incidentes que protagonizaron jugadores de ambos equipos después de la definición de la Copa del Mundo. ¿Qué dijo?
A casi dos meses de la final del Mundial 2026, la polémica por lo ocurrido después de la derrota de la Selección argentina ante España todavía genera repercusiones. Esta vez fue Fabián Ruiz, integrante del plantel español campeón del mundo, quien volvió a referirse a los incidentes que se produjeron en el campo de juego.
Qué dijo Fabián Ruiz sobre la final entre Argentina y España
En una entrevista con The Athletic, el mediocampista del PSG fue consultado por aquel episodio y cuestionó las imágenes que quedaron luego de la consagración española. “Es un momento que todo el mundo vio, y que nadie quiere ver. Hay jóvenes que miran el fútbol y a quienes no deberíamos mostrar esto como ejemplo. Hay que saber ganar y hay que saber perder”, sostuvo.
Ruiz también expresó su deseo de que aquel episodio quede atrás y que el recuerdo de la final esté asociado principalmente con la consagración de España. “Fue un momento lamentable en una final de Copa del Mundo. Espero que se olvide y que la gente recuerde en cambio nuestras celebraciones que fueron inolvidables”, agregó.
El conflicto se produjo después del triunfo de España por 1-0 en el tiempo suplementario. Mientras los futbolistas españoles celebraban el título, se generaron distintos cruces con integrantes de la Selección argentina. Uno de los episodios más fuertes tuvo como protagonistas a Leandro Paredes y Eric García, mientras que también hubo un enfrentamiento entre Nahuel Molina y Rodri.
La situación derivó posteriormente en sanciones de la FIFA. Paredes recibió una suspensión de diez partidos y una multa de 90 mil dólares, mientras que Molina fue sancionado con siete encuentros y la misma suma económica. Thiago Almada también recibió una fecha de suspensión y una multa de 30 mil dólares.
La final disputada en el MetLife Stadium terminó así con España conquistando el Mundial 2026 y Argentina quedándose con el subcampeonato. Sin embargo, casi dos meses después, aquel cierre continúa generando declaraciones y reavivando una polémica que parecía haber quedado atrás.
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