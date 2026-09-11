Importante figura de España volvió a apuntar contra la Selección Argentina tras el Mundial: "Saber perder..."

Qué dijo Fabián Ruiz sobre la final entre Argentina y España

En una entrevista con The Athletic, el mediocampista del PSG fue consultado por aquel episodio y cuestionó las imágenes que quedaron luego de la consagración española. “Es un momento que todo el mundo vio, y que nadie quiere ver. Hay jóvenes que miran el fútbol y a quienes no deberíamos mostrar esto como ejemplo. Hay que saber ganar y hay que saber perder”, sostuvo.