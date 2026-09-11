Importante marca española de ropa femenina vuelve a la Argentina: cuándo y dónde tendrá su local
Mango concretará su retorno al país durante la primera semana de octubre, con un local en uno de los shoppings más importantes de Buenos Aires.
La espera terminó para los fanáticos del diseño europeo. Tras más de dos décadas fuera del mercado nacional, la reconocida firma de indumentaria española Mango concretó la fecha exacta para su desembarco: abrirá las puertas de su primera tienda oficial durante la primera semana de octubre.
El punto elegido para la reapertura es el shopping Alto Palermo, donde la compañía desplegará un espacio de más de 500 metros cuadrados en la planta baja. El local albergará de forma integral las colecciones tanto femeninas como masculinas. Un dato clave para los consumidores es que el negocio operará bajo la sigla MNG, denominación comercial que la firma adopta en diversos mercados internacionales por cuestiones de registro de marca.
Mango vuelve a la Argentina: la reconocida marca de ropa española llega en octubre
La llegada de la cadena se concreta mediante una alianza estratégica con el grupo Grimoldi, que asume el control de las operaciones en el país. Con esta incorporación, la empresa argentina consolida su diversificación hacia la indumentaria de consumo masivo, sumando a MNG a un portfolio comercial donde ya figuran marcas de perfil técnico y urbano como The North Face y Vans.
El retorno de la marca española —anunciado originalmente a principios de año— se da en un contexto de progresiva reapertura comercial para el rubro textil. Tras un largo período marcado por restricciones a las importaciones y un escenario complejo para las operaciones de grandes cadenas globales, el mercado de la moda argentina vuelve a posicionarse como un destino atractivo para los gigantes internacionales del retail.
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