Importante marca española de ropa femenina vuelve a la Argentina: cuándo y dónde tendrá su local.

El punto elegido para la reapertura es el shopping Alto Palermo, donde la compañía desplegará un espacio de más de 500 metros cuadrados en la planta baja. El local albergará de forma integral las colecciones tanto femeninas como masculinas. Un dato clave para los consumidores es que el negocio operará bajo la sigla MNG, denominación comercial que la firma adopta en diversos mercados internacionales por cuestiones de registro de marca.