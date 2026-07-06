Juan Cruz Sirius, astrólogo: la Selección Argentina estará impulsada por Júpiter y el Sol ante Egipto
El reconocido astrólogo Juan Cruz Sirius reveló su pronóstico para el partido de la Selección Argentina ante Egipto y adelantó los minutos clave del encuentro.
El reconocido astrólogo Juan Cruz Sirius, famoso por sus grandes aciertos deportivos, compartió su análisis para el cruce de octavos de final del Mundial 2026. A pesar de anticipar un encuentro bastante complejo, el pronóstico es sumamente favorable para la Selección Argentina, que buscará asegurar su ansiada clasificación a la siguiente ronda.
Los indicadores astrológicos en el Mundial 2026
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A través del estudio de las cartas natales del debut mundialista, la AFA y el ciclo de Lionel Scaloni, Sirius extrajo varias conclusiones. Por un lado, existe una fuerte predominancia de Saturno, lo que indica un desarrollo del partido muy trabajoso, con posibles obstáculos y un patrón de sufrimiento similar al vivido en el cierre de la fase de grupos.
Además, el planeta Marte estará muy activo durante la jornada, sugiriendo un encuentro extremadamente físico, con altas posibilidades de roces, lesionados o incluso expulsiones. Sin embargo, la gran clave radica en las influencias positivas: a pesar del desgaste que impondrá el rival y la tensión de la Luna en Aries, el conjunto nacional logrará imponerse gracias al fuerte y decisivo impulso de Júpiter y el Sol.
Los minutos de mayor probabilidad de gol para la Selección Argentina
Basado en su técnica astrológica perfeccionada a lo largo de los años, Sirius identificó los momentos exactos de mayor energía durante el encuentro. Estos minutos suelen coincidir con goles, situaciones claras de peligro, lesiones o tarjetas que involucran a cualquiera de los dos equipos.
A continuación, los horarios clave (hora reloj de nuestro país, contemplando un margen de +/- 1 minuto):
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13:04 hs
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13:13 hs
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13:28 hs
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13:34 hs
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13:45 hs
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14:11 hs
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14:34 hs
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14:40 hs
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14:44 hs
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14:49 hs
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14:56 hs (en caso de que el partido se extienda al tiempo extra)
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