Astrología: predicen los minutos probables de goles en Selección Argentina vs. Cabo Verde

Cuáles los los minutos claves de Selección Argentina vs. Cabo Verde, según la astrología

La gran marca registrada de Sirius es su precisión temporal. Lejos de quedarse solo en el resultado final, el especialista compartió los minutos con mayor probabilidad astrológica para que ocurran goles o jugadas determinantes.

Los fanáticos ya empezaron a agendar los siguientes horarios (adaptados al huso oficial de la República Argentina) para seguir el partido con el reloj en la mano:

Primer Tiempo:

19:10 hs

19:17 hs

19:32 hs

19:41 hs

19:46 hs

19:51 hs (si se adicionan varios minutos)

Segundo Tiempo: