Astrología: predicen los minutos probables de goles en Selección Argentina vs. Cabo Verde
El astrólogo Juan Cruz Sirius, de buena performance en Qatar 2022, lanzó sus predicciones para el partido de este viernes por los 16avos de final.
Para los hinchas argentinos, las cábalas y el plano esotérico juegan su propio partido, y de cara al trascendental choque de este viernes de la Selección Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, las redes sociales estallaron con el veredicto de la astrología.
En la antesala de un cruce definitivo de Copa del Mundo, los análisis futbolísticos tradicionales que suelen enfocarse en el esquema táctico de Lionel Scaloni o en la evolución física de Lionel Messi parecen quedar en segundo plano para los seguidores de la astrología.
El centro de atención de los más cabuleros quedó bajo el ala de Juan Cruz Sirius. El especialista, que cosechó miles de seguidores gracias a su impactante efectividad para vaticinar los resultados clave durante la gesta de Qatar 2022, utilizó su reconocida cuenta "Astrología con rigurosidad" para volcar un pormenorizado estudio que trajo alivio y previsión a toda la parcialidad albiceleste.
¿Qué dicen lo astrología sobre el futuro de la Selección Argentina?
Luego de analizar los tránsitos planetarios y la configuración cósmica que pesará sobre el Hard Rock Stadium de Miami, el astrólogo evitó los grises y las respuestas ambiguas. Sirius fue tajante al proyectar el destino del equipo nacional en el inicio de la fase de eliminación directa del Mundial 2026: "Argentina avanzará a 8vos de final".
Según su informe, los aspectos estelares respaldarán el andar del cuerpo técnico y los jugadores, garantizando que el sueño de revalidar el título de campeones del mundo siga en marcha.
Cuáles los los minutos claves de Selección Argentina vs. Cabo Verde, según la astrología
La gran marca registrada de Sirius es su precisión temporal. Lejos de quedarse solo en el resultado final, el especialista compartió los minutos con mayor probabilidad astrológica para que ocurran goles o jugadas determinantes.
Los fanáticos ya empezaron a agendar los siguientes horarios (adaptados al huso oficial de la República Argentina) para seguir el partido con el reloj en la mano:
Primer Tiempo:
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19:10 hs
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19:17 hs
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19:32 hs
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19:41 hs
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19:46 hs
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19:51 hs (si se adicionan varios minutos)
Segundo Tiempo:
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20:11 hs
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20:16 hs
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20:22 hs
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20:39 hs
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20:49 hs
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21:00 hs (en caso de tiempo de descuento extendido)
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