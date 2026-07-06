Según Sirius, estos momentos —calculados para el horario oficial de la Argentina— representan las ventanas de tiempo donde los planetas jugarán a favor de jugadas clave, penales, tarjetas rojas o gritos de gol:

Durante el Primer Tiempo:

13:04 hs (Apenas arrancado el encuentro)

13:13 hs

13:28 hs

13:34 hs

13:45 hs (En el tramo final de la primera mitad)

Durante el Segundo Tiempo (y posible alargue):

14:11 hs

14:34 hs

14:40 hs

14:44 hs

14:49 hs

14:56 hs (en caso de que el juego se extienda por adicionados o tiempo suplementario)

Cuáles son los minutos con mayor probabilidad de goles en Selección Argentina vs. Egipto, según la astrología

Con las cartas sobre la mesa y los astros alineados a favor de la Albiceleste, el hincha argentino sumará una nueva herramienta para seguir el minuto a minuto del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium. Las alarmas ya están programadas: el destino dictará si la astrología vuelve a convertirse en la gran aliada de la Scaloneta en su camino hacia la gloria.