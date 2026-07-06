Cuáles son los minutos con mayor probabilidad de goles en Selección Argentina vs. Egipto, según la astrología
Juan Cruz Sirius, reconocido por su rigurosidad y precisión en el Mundial de Qatar, realizó un exhaustivo análisis astral para los octavos de final.
El decisivo choque de octavos de final entre la Selección Argentina y Egipto se juega en la cancha, en las pizarras tácticas de los entrenadores y, para muchos cabuleros, también en el terreno de los astros, y una vez más, la astrología puede tener algunas respuestas.
En las últimas horas, la expectativa de los hinchas sumó un fuerte condimento místico tras conocerse el veredicto de Juan Cruz Sirius, el director de Astrología con Rigurosidad, un especialista sumamente respetado en el ambiente futbolero por su impresionante seguidilla de aciertos durante el Mundial de Qatar 2022.
Luego de llevar a cabo un profundo y detallado estudio sobre las cartas natales de los equipos, el astrólogo trajo tranquilidad al pueblo argentino al confirmar que, según su interpretación, el equipo de Lionel Scaloni logrará sortear con éxito el duro escollo africano este martes.
"A pesar de la dificultad que pueda presentar Egipto, Argentina lo eliminará y se clasificará a los cuartos de final del Mundial 2026 según mi interpretación astrológica", sentenció Sirius, despejando los fantasmas del sufrimiento.
A qué hora llegan los goles en Argentina vs. Egipto, según la astrología
Fiel a su estilo de precisión quirúrgica, el astrólogo no se limitó a vaticinar el resultado final, sino que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter) un pormenorizado cronograma con los minutos de mayor tensión astrológica para el partido.
Según Sirius, estos momentos —calculados para el horario oficial de la Argentina— representan las ventanas de tiempo donde los planetas jugarán a favor de jugadas clave, penales, tarjetas rojas o gritos de gol:
Durante el Primer Tiempo:
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13:04 hs (Apenas arrancado el encuentro)
13:13 hs
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13:28 hs
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13:34 hs
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13:45 hs (En el tramo final de la primera mitad)
Durante el Segundo Tiempo (y posible alargue):
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14:11 hs
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14:34 hs
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14:40 hs
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14:44 hs
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14:49 hs
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14:56 hs (en caso de que el juego se extienda por adicionados o tiempo suplementario)
Con las cartas sobre la mesa y los astros alineados a favor de la Albiceleste, el hincha argentino sumará una nueva herramienta para seguir el minuto a minuto del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium. Las alarmas ya están programadas: el destino dictará si la astrología vuelve a convertirse en la gran aliada de la Scaloneta en su camino hacia la gloria.
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