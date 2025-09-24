Weezer llega a la Argentina con un show espacial y festejo por los 30 años de su disco debut
La banda californiana desembarcará en Buenos Aires el próximo 5 de noviembre en el Movistar Arena para presentar la gira "Voyage to the Blue Planet", una propuesta con estética de ciencia ficción y un repaso completo por el histórico Blue Album.
Weezer confirmó lo que muchos fans esperaban desde hace décadas: su primera visita a la Argentina. En el marco de los festejos por los 30 años de su disco debut —el mítico Blue Album—, el grupo liderado por Rivers Cuomo aterrizará en el Movistar Arena con una puesta de alto impacto que combina narrativa espacial, proyecciones digitales y una escenografía inspirada en un viaje interplanetario.
El espectáculo, bautizado "Voyage to the Blue Planet", se viene presentando en estadios de Estados Unidos y Europa con un formato poco habitual para la banda: además del Blue Album interpretado en su totalidad, se espera un bloque especial dedicado a Pinkerton, otro de los discos más aclamados de su carrera.
Todo esto enmarcado en una puesta que mezcla luces, pantallas gigantes y un relato de ciencia ficción que acompaña el recorrido musical. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la página oficial del Movistar Arena, único canal habilitado para adquirir los tickets. Se espera una alta demanda, dado que será la primera oportunidad para el público argentino de ver a Weezer en vivo tras tres décadas de trayectoria. El concierto cuenta con la producción local de DF Entertainment.
