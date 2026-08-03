Elon Musk busca empleados para Tesla Argentina: cómo aplicar para trabajar
La empresa de vehículos eléctricos anunció oficialmente su desembarco en nuestro país. Conocé las ofertas de empleo en Tesla y cómo podés enviar tu CV.
La reconocida compañía automotriz Tesla confirmó su inminente llegada a la Argentina a través de sus redes sociales. La empresa fundada por Elon Musk comenzó una activa búsqueda laboral para cubrir diversas posiciones de tiempo completo en Buenos Aires, orientadas a perfiles apasionados por la innovación tecnológica.
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Cuáles son los puestos vacantes que abrió Tesla en Argentina
El sorpresivo anuncio fue realizado por Samantha Conti, Sr. Recruiter Latam de la firma, quien expresó su entusiasmo en la red social LinkedIn: "¡Argentina, allá vamos! En Tesla estamos emocionados de anunciar nuestra llegada a Argentina". En su comunicado, la selectora destacó que buscan individuos que quieran "hacer un impacto positivo en el mundo" y sumarse a un equipo que está transformando el futuro de la energía y la movilidad.
A través del portal oficial de empleo de la compañía, ya se encuentran habilitadas múltiples vacantes de tiempo completo enfocadas tanto en el área de ventas y soporte al cliente como en el servicio técnico de los vehículos.
La lista de posiciones publicadas, distribuidas entre Munro y la Ciudad de Buenos Aires, incluye los siguientes roles:
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Tesla Advisor, Sales (Munro)
Service Advisor (Buenos Aires)
Associate Service Manager (Buenos Aires)
Service Technician (Buenos Aires)
Associate Sales Manager (Buenos Aires)
Associate Delivery Manager (Buenos Aires)
Tesla Advisor, Delivery (Buenos Aires)
Para aplicar a cualquiera de estos puestos de trabajo, los interesados deben ingresar al apartado Career Site de la web oficial, crear un perfil profesional y postularse directamente a las ofertas disponibles en la región.
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