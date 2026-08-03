Elon Musk busca empleados para Tesla Argentina: cómo aplicar para trabajar

Cuáles son los puestos vacantes que abrió Tesla en Argentina

El sorpresivo anuncio fue realizado por Samantha Conti, Sr. Recruiter Latam de la firma, quien expresó su entusiasmo en la red social LinkedIn: "¡Argentina, allá vamos! En Tesla estamos emocionados de anunciar nuestra llegada a Argentina". En su comunicado, la selectora destacó que buscan individuos que quieran "hacer un impacto positivo en el mundo" y sumarse a un equipo que está transformando el futuro de la energía y la movilidad.